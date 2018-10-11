Найдовший у світі авіарейс стартує сьогодні з Сінгапуру

Рейс запускають через попит від клієнтів на безпересадковий політ для скорочення часу поїздок.

Літак авіакомпанії Singapore Airlines 11 жовтня починає найдовший у світі безпересадковий комерційний політ сполученням Сінгапур – Нью-Йорк.

Відстань у понад 15 тисяч кілометрів літак подолає за менш ніж 19 годин, пише Радіо Свобода з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

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Для перельоту використають літак Airbus A350-900 ULR, в якому є 67 місць бізнес-класу і 94 місця преміум-економу. Економ-класу в літаку немає.

Singapore Airlines повідомляє, що рейс запускають через попит від клієнтів на безпересадковий політ для скорочення часу поїздок.

Компанія вже здійснювала схожий рейс в 2004 році, але у 2013-му скасувала його через надто високу ціну.

Раніше УНІАН повідомляв, що авіакомпанія Singapore Airlines наприкінці вересня отримала перший авіалайнер Airbus A350-900 в модифікації надвеликої дальності Ultra Long Range (ULR) і 11 жовтня запустить на ньому прямий рейс із Сінгапуру в аеропорт Нью-Йорка Ньюарк.