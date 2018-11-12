В Італії замок здають в оренду за $100

Дістатися до чарівного замку можна тільки пішки в кросівках або босоніж.

В італійському районі Абруццо пропонують орендувати замок для весілля та інших свят усього за $100.

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Замок знаходиться в невеликому середньовічному селі Роккаскаленья, передає ТСН з посиланням на CNN. Фортецю, яка знаходиться в селищі, вирішили здавати в оренду всім бажаючим за невелику ціну - $100.

На 700 кв м розташувалася будівля замку, біля якого є каплиця. Вежа для вечірніх, коктейльних вечірок, а також підземелля і кімнати для вечері при свічках. А ще на території замку ховаються внутрішні сади. З вікон фортеці відкривається вид на зелений каньйон, який стає чарівним фоном для фотосесій на заході.

Замок знаходиться на вершині пагорба, і до нього ведуть кам'яні сходи, які підсвічують прожектори. Доїхати на вершину до замку не можна: гості залишають свої автомобілі внизу і піднімаються пішки. Для підйому по скелястій доріжці тут радять взувати кросівки або йти босоніж.

Всього в замку може поміститися близько 100 осіб. Для гостей тут готують частування з преміальних місцевих продуктів, а на весілля можуть спекти торт на будь-який смак.

Місцевість, де знаходиться замок, довго назвали Долиною Смерті через те, що протягом століть вона ставала жертвою варварських навал, ворожих військ і піратських набігів. Однак зараз фортеця намагаються зробити привабливою для туристів.

Мер містечка Доменіко Джанджордано розповів, що здають в оренду замок не для того, щоб заробляти гроші, а щоб заманити хороших клієнтів і відновити місцеву економіку.