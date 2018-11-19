Handelsblatt: П’яні туристи псують проголошену «дружбу» Туреччини з Росією

Росіяни стали найбільшою туристичною групою на турецьких курортах, і вони вже бісять місцевих.

«Максиме, вам варто йти спати зараз, адже вранці у вас виліт. Доведеться прокидатися рано», - попереджає працівниця рецепції готелю в Туреччині, яка, вочевидь, переживає і за власний спокій через молодого росіянина, який стоїть перед нею.

Максим - велетенський бугай, схожий на героя відомої картини «Богатирі» Віктора Ванєцова. Але велика кількість дешевого алкоголю підкошує навіть велетнів. Ледве тримаючись на ногах, однією рукою від тримається за елемент декору і водночас упирається животом в стіну.

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У вестибюлі готелю в Аланії на Середземноморському узбережжі Туреччині тривають нестримні і часом навіть агресивні п’янки, пише німецьке видання Handelsblatt. Бар подає напої без упину. Деякі гості горланять російські патріотичні пісні, інші гучно сваряться один з одним або з працівниками готелю, коли наступає тиша. Деякі ж вже дійшли «до кондиції» і розвалилися на диванах.

«Складається враження, що всіх цих людей хтось умисне звіз в одне місце, щоб підтвердити всі стереотипи про туристів з Росії», - пише німецький журналіст, який теж поїхав на відпочинок в Туреччину з російською туристичною групою.

Автор пояснює, що потрапити до наповненого росіянами готелю йому «поталанило» через помилку і нестачу місць в іншому місці, де він збирався провести кілька днів з сім’єю. Суперечки і всі аргументи не спрацювали. Всі кімнати зайняті. Довелося погоджуватися на альтернативу, якою повинен був стати інший п’ятизірковий готель. Але, як виявилося по прибутті, ситуація була кошмарною. Готель насправді закрили на зимівлю. Його роботу продовжили лише через великий наплив гостей у інші комплекси. Тож тут було лише турецьке віскі, дешеві номери і слабеньке обслуговування. Інтернет, як виявилося, переповнений скаргами інших німецьких туристів на подібні «переселення» у Туреччині. Однак, зазвичай вони траплялися лише з росіянами. І а громадянам інших країн знаходили достойну кімнату. Хоча це вже підозріла «вигода» для громадян країни, яку в Туреччині вважають «найкращим другом». До того ж, росіяни – найбільша група туристів на турецьких курортах.

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Кількість гостей з Росії помножилася багатократно з того моменту, коли президент Раджеп Таїп Ердоган і російський автократ Володимир Путін вирішили конфлікт через збиття російського військового літака два роки тому. Зараз в країну прибуває навіть більше туристів, ніж до глобальної фінансової кризи. Минулого року росіяни відібрали першість у німців, які були найбільшою туристичною групою в Туреччині. За рік на турецькому узбережжі відпочивали 32 мільйони росіян.

Тим часом, персонал шокований поведінкою росіян і, як німецький журналіст сам спостерігав, навіть відверто роздратований.

«Адміністратор турецької сауни в готелі поскаржився на погану поведінку росіян і розповів історії про те, як деякі гості крали десятки рушників й інших побутових речей. Явний докір в його голосі переконав нас, що в нього масаж краще не замовляти. Зважаючи на такі обставини, поступово стає очевидним, чому так багато росіян топлять своє горе в алкоголі», - йдеться в статті.