Одеса, Харків, Херсон: в які нові українські аеропорти може зайти Ryanair

Ryanair веде переговори з аеропортами трьох міст щодо відкриття рейсів.

Найбільша лоукост-авіакомпанія в Європі Ryanair веде переговори з аеропортами в Одесі, Харкові та Херсоні щодо відкриття рейсів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Міністерстві інфраструктури України комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан.

«Просто зараз, коли ми з вами тут розмовляємо, наш представник знаходиться в Одесі і обговорює можливість відкриття нових маршрутів. Вчора він відвідав Львів, також планує відвідати Харків і Херсон. Ми розглядаємо можливість запуску нових рейсів з аеропортів", - сказав він.

Також О'Брайан уточнив, що розглядається можливість збільшення кількості рейсів з аеропорту Львів.

Нагадаємо, найбільша лоукост-авіакомпанія в Європі - ірландська компанія Ryanair влітку відкриє п'ять нових напрямків з України.

«Хороші новини для України. Ми запустимо 5 нових рейсів з Києва влітку. Це Дублін, Софія, Пафос на Криті, Манчестер, Афіни», - сказав О'Брайан.

Авіакомпанія Ryanair має намір за три-п'ять років інвестувати в Україну 1,5 млрд дол., збільшивши флот до 15 літаків і пасажиропотік до 5 млн осіб.