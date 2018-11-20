Ryanair влітку відкриє п'ять нових напрямків з України

Це будуть рейси до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера, Афін.

Найбільша лоукост-авіакомпанія в Європі Ryanair із першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків із України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Міністерстві інфраструктури України комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан.

«Хороші новини для України. Ми запустимо п'ять нових рейсів із Києва влітку. Це Дублін, Софія, Пафос, Манчестер, Афіни», - сказав він.

За словами О'Брайана, таким чином, із літнього сезону 2019 року з України літатимуть 22 рейси.

Відзначимо, раніше сьогодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair і угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air мають намір істотно розширити свою присутність в Україні.