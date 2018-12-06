Грузинська авіакомпанія припиняє польоти в Україну до березня

За словами комерційного директора компанії, був створений найгірший результат з точки зору пасажиропотоку, також вплинули останні події в Україні.

Грузинська авіакомпанія Myway Airlines до кінця березня закрила рейси Тбілісі-Харків і в найближчі дні зупинить польоти з грузинської столиці до Києва.

Про це повідомляється на avianews.com.

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«На даному етапі, на жаль, ми змушені скасувати польоти, це стосується зимового сезону. Залишаються тільки рейси Тбілісі - Тель-Авів. Інші рейси відновлять з кінця березня, з річного навігаційного сезону. Це викликано декількома факторами. У порівнянні з нашими прогнозами, з точки зору пасажиропотоку, створений найгірший результат. Також позначилися останні події в Україні. Спочатку, ми призупинили рейс до Харкова, а тепер змушені зупинити і до Києва», — пояснив комерційний директор компанії Ігор Апціаурі.

Ще одним фактором зупинки польотів топ-менеджер Myway Airlines назвав заплановане на січень-лютий технічне обслуговування літаків, при якому виконання всіх рейсів було б утруднено.

За словами Апціаурі, авіакомпанія планує змінити нинішню систему продажів, оскільки вона не працювала повноцінно, і розраховує відновити польоти з кінця березня 2019 року.

Нагадаємо, регулярні польоти Myway Airlines почала в червні 2018 року, відкривши рейси до Харкова з Тбілісі і Батумі. У жовтні авіаперевізник запустив прямі рейси з Тбілісі до Києва. Інвестором проекту виступила китайська група Hualing Group. Флот Myway Airlines включає два 170-місцевих літака Boeing 737-800.