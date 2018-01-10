Лоукостер Ryanair може зайти в Україну до кінця зими - Омелян

Переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року, повідомляє телеканал Zik з посиланням на заяву голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.

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"З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. І, я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в січні-лютому. Є технічні моменти, які ми завершуємо, але загалом все добре. У нас не було поступок, порівнюючи з тими позиціями, які ми мали минулого року", – повідомив він.

Також Омелян зазначив, що насправді минулого року переговори з Ryanair проходили дуже легко, але були дуже сильні намагання їх зірвати.

"Мені шкода, що минулого року вони зупинилися, бо українці вже з вересня 2017 року могли абсолютно дешево літати в ЄС як зі Львова так і з Києва. Я вірю 2018-й буде роком лоукостів. Я переконаний, що ця та інші компанії будуть літати в та з України, бо це не лише зручно для українця, це зручно для іноземного туриста, який полетить і залишить тут свої гроші", - підкреслив він.

Крім того, міністр зауважив, що після зриву переговорів з Ryanair у відомстві налагодився дуже добрий контакт з аеропортом Бориспіль.

"Це був добрий урок для всіх нас. Є чітка мета, є позиція президента, що мають бути бюджетні авіакомпанії, ми маємо літати дешево і державний аеропорт має бути скерований для цієї мети", - підсумував Омелян.