Зазначається, що заходи вжито для забезпечення безпеки пасажирів.

В аеропорту Кишинева, куди можна дістатися з Одеси за чотири години, тимчасово змінять правила доступу. Обмеження діятимуть із 1 до 16 травня.

"З 1 травня ми змінюємо правила доступу в аеропорт Кишинева. У будівлю зможуть потрапити тільки громадяни з посадковими квитками. Усі інші, зокрема зустрічаючі, повинні будуть чекати за межами аеропорту. Цей захід запровадили для гарантування безпеки та уникнення різних неприємних ситуацій, які можуть виникнути в аеропорту", - цитує главу Прикордонної поліції Руслана Галушка видання Newsweek.

Зазначається, що до терміналу аеропорту дозволять доступ тільки пасажирам, співробітникам аеропорту та членам екіпажу літаків.

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"Пасажирів допускатимуть в аеропорт за умови пред'явлення квитка і проїзного документа, які перевірятиме служба безпеки. Після цієї процедури пасажир пройде реєстрацію, перевірку співробітниками служби безпеки, потім перевірку документів і митний контроль. Після цього пасажир чекатиме на рейс у залі вильоту", - ідеться в повідомленні.

Пасажирам рекомендували прибувати в аеропорт за три години до вильоту, щоб встигнути пройти всі необхідні процедури.

Слід зазначити, що подібні заходи вживають час від часу.

Війна в Україні - як виживали авіакомпанії

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію в Європі, щоб була можливість здійснювати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також розглядали можливості запустити рейси з Німеччини та Австрії.

8 травня 2023 року стало відомо, що український лоукостер відкрив авіакомпанію для регулярних рейсів з Європи, що дало змогу перевізнику виконувати рейси без обмежень і скористатися перевагами відкритого неба.

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