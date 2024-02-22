Вартість квитка - 800 грн, знижку 50% матимуть військові та члени їхніх сімей, особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

З Одеси до аеропорту "Кишинів" (Молдова) з 1 березня запускається спеціальний аеротрансфер. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної військової адміністрації, на маршруті курсуватимуть два автобуси, кожний з яких розрахований на 22 пасажира.

Зазначається, що попит на маршрут Одеса-Кишинів дуже великий, тому що через війну в Україні не працюють аеропорти, і люди часто здійснюють перельоти з Молдови. Через певні затримки на КПП, зокрема через черги для проходження митно-прикордонного контролю, громадяни можуть спізнитися на літак.

"Проєкт "Аеротрансфер" Одеса-Кишинів - ініціатива очільника ОВА Олега Кіпера. Сьогодні, 22 лютого, відбувається перший, тестовий запуск автобуса, який вже відійшов від площі Старосінна що напроти Одеського залізничного вокзалу. Саме звідси з 1 березня автобуси вирушатимуть до Молдови", - уточнили в ОВА.

Вартість квитка - 800 грн, право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їхніх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій.

Як запевняють в ОВА, доїхати до Кишинева можна буде за чотири години – безпосередня подорож разом з часом для проходження відповідних процедур на КПП, зокрема, "Маяки — Паланка — Удобне".

Скористатися нововведенням зможуть як українці, так і громадяни інших держав. Для отримання трансферної послуги необхідно попередньо зареєструватися на сайті ОВА, в тому числі надати відповідну інформацію про себе та рейс, "прикласти" квиток на літак. У військовій адміністрації додали, що саме завдяки цьому час подорожі скорочуватиметься – дані про кожного пасажира надаватимуться прикордонникам та митникам обох країн завчасно. Та певна перевірка буде зроблена ще до прибуття автобуса на КПП.

"Громадяни не витрачатимуть часу на кордоні, бо отримають змогу проїхати поза чергою. Автобуси підвозитимуть людей прямо до будівлі Кишинівського аеропорту. Звідти відходитимуть на Одесу", - розповіли в адміністрації.

Планується, що з 1 березня два автобуси курсуватимуть на постійній основі щодня в обидвох напрямках. Час відправлення поки коригується. Якщо попит зросте, кількість автобусів збільшать.

Як запевняють в ОВА, всі гроші, зароблені від цього трансферу, направлятимуть на потреби ЗСУ.

Авіарейси з України

Український лоукостер відкрив авіакомпанію для регулярних рейсів з Європи. Дочірнє підприємство SkyUp MT отримало необхідні документи: сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO). Це дозволить перевізнику розпочати виконувати рейси без обмежень як повноцінна авіакомпанія ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.

Компанія сфокусується на оренді літаків з екіпажами для виконання рейсів інших авіакомпаній.

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