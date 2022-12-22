Таким чином всесвітньовідома туристична локація доєдналася до акції Light Up Ukraine.

На знаменитому Ніагарському водоспаді, розташованому на кордоні США та Канади, в ніч з 21 на 22 грудня 2022 року на хвилину вимкнули підсвітку на знак солідарності з жителями України.

Після цього водоспад було підсвічено синім та жовтим. Фото були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці Ніагарського водоспаду.

Таким чином всесвітньовідома туристична локація доєдналася до символічної міжнарожної акції Light Up Ukraine, яку вчора провели країни-партнери України. У різних містах світу на певний час вимикали підсвітку знакових будівель чи локацій. Так організатори хотіли звернути увагу на знищення росіянами енергетичної інфраструктури України та відсутність світла в оселях українців, а також зібрати гроші на закупівлю 1000 генераторів для українських лікарень.

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Як раніше повідомляв УНІАН, зокрема, в рмках акції у польському Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня 2022 року на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць.

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