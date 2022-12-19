На хвилину між 19:00 та 19:01 вимикатимуть підсвічування шести визначних місць Кракова.

У польському Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць.

Це відбувається в межах акції "Lights for Ukraine" ("Вогні для України") на знак солідарності з українцями, які потерпають від відключень світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, пише Польське Радіо.

Так, на хвилину між 19:00 та 19:01 з 21 грудня до 1 січня у Кракові вимикатимуть підсвічування Великопольського палацу, базиліки Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека.

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Російські атаки на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня російські окупанти здійснили дев'ять масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% об'єктів високовольтної мережі. По всіх регіонах України відбуваються аварійні або планові відключення електроенергії.

Сьогодні, 19 грудня, російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Усього ворог випустив 23 БПЛА, із яких 18 вдалось знищити. Решта влучили в об’єкти інфраструктури, постраждали й житлові будинки.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", у 10 областях та Києві через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. У компанії також попередили, що відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Тим часом у компанії ДТЕК Київські електромережі зазначили, що енергетики в столиці намагаються стабілізувати ситуацію та ближче до ночі дати напругу для близько 20% будинків й перемикати їх почергово.

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