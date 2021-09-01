З 6 вересня у країні запроваджують нові вимоги, зокрема, для тих, хто хоче потрапити на її територію.

Влада Албанії посилює обмежувальні заходи через пандемію COVID-19.

Як повідомляє МЗС України, з 6 вересня у країні запроваджують нові вимоги, зокрема, для тих, хто хоче потрапити на її територію.

Так, в'їзд до країни дозволяється за умови надання одного з наступних документів:

паспорта повної вакцинації від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинно бути зроблене не пізніше ніж за два тижні до планованої дати в’їзду);

негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше 72 годин до в’їзду, або негативного результату тесту на антиген COVID-19, зробленого не пізніше 48 годин до в’їзду;

довідки про перенесене захворювання COVID-19 упродовж останніх 6 місяців.

З 6 вересня нові вимоги також є обов’язковими для громадян, які подорожують територією Албанії транзитом. Однак у міністерстві зазначають, що у випадку подорожі або транзиту через Албанію необхідно перевірити дійсні умови в'їзду/транзиту через сусідні країни.

Читайте такожДля українців відкрилися 35 країн Європи: повний список і умовиОкрім того, з 1 вересня в Албанії набуде чинності нова комендантська година - з 23:00 до 6:00. Спеціальний дозвіл на пересування упродовж зазначеного часу можна отримати на порталі е-Албанія. Нічні клуби, паби та дискотеки залишаться закритими, а музика дозволяється до 23:00.

Використання масок для обличчя у відкритих громадських приміщеннях скасовано з 1 червня, тоді як обов'язкове правило покриття обличчя маскою у закритих приміщеннях, громадському транспорті та в місцях, де неможливо підтримувати фізичну й соціальну дистанції, залишатиметься чинним.

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Автор: Катерина Комолова