Аналітики туристичної компанії Expedia назвали неділю найкращим днем для покупки авіаквитків.
Читайте такожДвом найбільшим європейським авіакомпаніям першим у світі присвоєно рейтинг безпеки в умовах пандемії COVID-19Про це пише Lenta.ru.
Експерти стверджують, що купувати квитки в неділю набагато вигідніше, ніж в будні дні або перед вихідними. Різниця в ціні з п'ятницею становить 17%.
Купувати квитки на міжнародний рейс, коли мова йде про бізнес-поїздку, радять у четвер.
Також в цей день тижня знижена вартість оренди автомобіля. Найвищі ціни на прокат фіксують у вівторок.
«Ми вивчили ці дані для того, щоб допомогти мандрівникам прийняти продумані рішення при плануванні майбутнього відпочинку», — повідомили аналітики компанії.
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