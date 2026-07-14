У Греції є острів, де вода тепла майже цілий рік і практично немає вітру

Окрім спокійної води, острів відомий рожево-білими піщаними пляжами та бірюзовим кольором моря, через що його часто порівнюють з екзотичними курортами.

У Греції є безліч чудових пляжів, але мало де можна знайти щось настільки ж незвичайне, як на острові Діапорос на півострові Халкідікі. Його чисті, теплі води, майже повна відсутність вітру та екзотичні краєвиди зробили його популярним місцем відпочинку для тих, хто шукає спокою та єднання з природою. Про це пише antena3.

Зазначається, що Діапорос - дуже маленький острів площею близько чотирьох квадратних кілометрів, розташований біля узбережжя Вурвуру, на Ситонському рукаві Халкідіки. Протягом століть він залишався безлюдним, а в 1950-х роках його почали обирати заможні люди для будівництва дачних будинків. Сьогодні його пляжі доступні для туристів.

Одна з особливостей, що відрізняє цей пляж від інших грецьких курортів, полягає в тому, що морська вода тут залишається спокійною і має приємну температуру більшу частину року. Пояснення цьому криється в географічному положенні острова.

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Цікаво, що довгий пляж Вурвуру утворює природну бухту, яка захищає Діапорос від сильних течій і вітру. Через це хвилі тут рідкісні, а вода легше нагрівається і довше зберігає температуру, ніж в інших районах Егейського моря.

Окрім спокійної води, острів відомий рожево-білими піщаними пляжами та бірюзовим кольором моря, через що його часто порівнюють з екзотичними напрямками.

На острові Діапорос немає доріг і громадського транспорту. Дістатися туди можна лише на човні, а більшість екскурсій організовується з Вурвуру. У літній сезон можна орендувати човни або замовити одноденні поїздки на острів і в прилеглі бухти.

Острів є частиною Халкідіки

Зазначається, що цей острів є частиною Халкідіки, одного з найпопулярніших туристичних регіонів на півночі Греції. Півострів складається з трьох "рукавів": Кассандри, Сітонії та гори Афон, і славиться своїми широкими пляжами, сосновими лісами та курортами, що є спокійнішими, ніж ті, що розташовані на дуже переповнених грецьких островах.

Халкідікі розташовані приблизно за 40 кілометрів від Салонік, що дозволяє туристам легко поєднати пляжний відпочинок із відвідуванням одного з найважливіших культурних та історичних центрів країни.

Протягом усього літа цей район користується популярністю як серед грецьких, так і серед балканських туристів, а Діапорос залишається одним із наймальовничіших місць для тих, хто хоче відпочити на тихих пляжах, насолодитися кришталево чистою водою та краєвидами далеко від натовпів великих курортів.

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