Побачивши голови диявола на будинку, болівійці запідозрили його господаря в зв'язках з окультизмом.

В Болівії шахтар прикрасив свій будинок скульптурами довгорогих дияволів та інших страшних істот, щоб висміяти колоніальне минуле країни і привабити туристів.

Втім, замість цього чоловік налякав деяких сусідів, які запідозрили його в проведенні окультних ритуалів, пише Reuters.

Повідомляється, що житель високогірного міста Ель-Альто Девід Чоке найняв художника для створення чортів-скелетів з цементу і дерева та встановив їх на дах, двері та стіни будинку. На вхідних дверях також з'явився відбиток чорного черепа, а навколо однієї з віконних рам – гігантські зуби, під якими розмістився химерно вирізаний дракон.

Таким чином чоловік сподівався стимулювати місцевий туризм.

"Недалекі люди вважатимуть це чимось надприродним, але вони повинні відкрити свій розум і побачити в цьому туристичну пам'ятку, щось, що може поліпшити цей район", – пояснив Чоке.

При цьому чоловік додав, що скульптури є натяком на життя в болівійських шахтах багато століть тому під час іспанського колоніального правління, коли місцеві корінні жителі були налякані та змушені копати срібло.

За легендами, тоді колоніальні господарі показували гірникам зображення дияволів і попереджали їх, що вони будуть викрадені духами, якщо відмовляться працювати.

Протягом трьох століть іспанського панування Болівія, як і Мексика, була основним джерелом срібла, яке відправлялося в Азію в обмін на такі товари, як фарфор і шовк, в рамках однієї з перших у світі великих товарних угод.

Втім, скаржиться чоловік, деякі сусіди побачили в дияволах на його будинку зловісні знаки, і тепер йому доводиться боротися з безпідставними чутками. Наприклад, одна сусідка поширювала чутки, що в будинку проводяться "голі ритуали".

При цьому чоловік зазначив, що подібні зображення дияволів з'являються на вівтарях біля входів в шахти, де робітники часто залишають підношення, включаючи листя коки і алкоголь, вважаючи, що це захистить їх в шахтах.

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