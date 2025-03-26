Вони потішать гостей захопливими краєвидами, історичною спадщиною ну і незабутніми пляжами.

Якщо ви мріяли про ідилічний середземноморський відпочинок, але бажано без натовпів таких самих відпочивальників, і не за всі гроші світу, то на цей випадок є кілька островів Середземномор'я, які досі лишаються непоміченими для більшості, і де ви не спустошите свій гаманець.

Ліпарі, Італія

Невеликий острів біля узбережжя Сицилії, про існування якого більшість туристів навіть не підозрюють. У нього довга історія, що сходить до римського періоду, і хоча збереглося не так багато історичних артефактів, за винятком колекції, розміщеної в місцевому Археологічному музеї, він випромінює чарівність Старого Світу.

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Невелика однойменна столиця Ліпарі - портове місто, заповнене барвистими будинками, в той час як друге за величиною поселення Каннето має довгий пляж і сучасну набережну з джелатеріями та сімейними закусочними.

Єдиний спосіб дістатися на острів - сісти на пором із Сицилії. Щодо цін, то одноденне перебування в 3-зірковому готелі Trione коштуватиме $132 для 2 дорослих, а обід у тратторії обійдеться в середньому у $25 за невелику порцію пасти та місцеве червоне вино.

Гозо, Мальта

Острів настільки маленький, що ви б не подумали про проведення навіть вихідних тут. Але насправді тут можна провести цілий тиждень і не вичерпати чудеса, які варто побачити.

Найвідомішим муніципалітетом на острові є Вікторія (або Рабат, як його називають мальтійською мовою), середньовічна цитадель, повністю оточена мурами, де будинки зведені з характерного каменю кольору охри.

Однак Гозо - це насамперед пляжний напрямок, і якщо ви приїхали сюди заради моря, затока Рамла має бути у вашому маршруті.

За свіжовиловленою рибою, тушкованим ягням та іншими мальтійськими делікатесами вирушайте в село Шаара, де розташована монументальна церква в стилі бароко і легендарний ресторан Ta' Frenc.

Якщо ви шукаєте недороге проживання у Вікторії, у Maria Rosa Suites є двомісні номери від $133 за 2 дорослих, а що стосується їжі, то середня кількість основної страви в ресторані Старого міста становить $16,32.

Кефалонія, Греція

Вона розташована в Іонічній частині Середземномор'я, і найкраще її можна описати вражаючою береговою лінією, що перемежовується вапняковими скелями і пляжами з білим піском, а також незайманою культурою.

Жвава столиця Аргостолі вторгається у вузьку гавань, і в ній є безліч місцевих таверн та узо-барів, включно з Tzivras, що працює з 1933 року і має величезну популярність завдяки своєму телячому стіфадо.

У Фіскардо ви побачите добре збережену архітектуру венеціанської епохи (іншими словами, саме сюди ви вирушаєте за будинками на набережній у пастельних тонах, як на листівках), а щодо пляжного відпочинку, жоден візит на Кефалонію не буде повним без дня дозвільного відпочинку на пляжі Міртос.

Це тільки найвідоміше: є кілька менш відомих місць для купання, часто доступних тільки пішки, які забезпечують частину тієї такої необхідної ексклюзивності, яку ви не знайдете ніде в Греції в наші дні.

Ніч у готелі Belle View, розташованому серед пагорбів із видом на море, обійдеться в $104 на двох.

Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, у центрі Аргостолі є гіроси всього за $5. Вам також не доведеться сильно витрачатися на місцеву їжу - повноцінний обід у недорогій таверні обійдеться в $14-$16.

Бозджаада, Туреччина

Острів зберіг більшу частину своєї історичної еллінської чарівності. Проте прогулянка брукованими вулицями міста Бозджаада і видатна роль острова в грецькій міфології, особливо у творах Гомера, розповідають набагато складнішу історію.

Бозджаада чудово підходить для винного туризму: наприклад, тут розташована відома виноробня Corvus Winery, на випадок, якщо ви шукаєте регіональні сорти винограду, які не знайдете в іншому місці.

Пляжі теж не розчаровують, зокрема, Аязма, широка смуга м'якого блідо-сірого піску, що оперізує Середземне море. Якщо ви зголоднієте, у прилеглому ресторані Vahit'in Yeri подають великий вибір щоденного улову та мезе за доступними цінами.

До речі, розраховуйте заплатити від $7 до $20 за комплексне харчування і напої (все залежить від сезону).

Що стосується розміщення, приватний гостьовий будинок Ersin Konak обійдеться в $108 за ніч для двох або приблизно в $54 на людину, і ви навіть отримаєте один із тих щедрих турецьких сніданків, включених у вартість.

Здебільшого на острів можна потрапити тільки з материкової Туреччини, і він здається справді незайманим масовим туризмом.

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