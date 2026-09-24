В Україні запускають готові туристичні маршрути відновлення: почали з Миколаївщини

Платформа "Подорож до себе" опублікувала свій перший повноцінний тур Україною.

Національна програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення", старт якій дали навесні 2026 року, запустила новий функціонал на платформі dosebe.travel – авторські маршрути подорожей Україною.

Як зазначають в пресслужбі проєкту, перший маршрут, опублікований на платформі, по-новому відкриває для мандрівників Миколаївщину – як місце, де можна відчути особливу красу українського півдня та відновити внутрішній баланс через контакт із природою та людьми.

"Осінній сезон створює ідеальні умови для подорожі: м'яке сонце, прохолодні вечори та яскраві пейзажі дозволяють максимально відчути красу природи, зануритися в атмосферу тиші та відновлення", – розповідають автори маршруту.

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Зокрема, в межах туру на туристів чекають піші прогулянки, майстер-класи та знайомство з крафтовими виробниками. Подорож починається з регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя", далі веде до творчих майстерень, місцевих виноробів та фермерів, а наостанок – знову до природи на берегах Тилігульського лиману.

Головною метою програми її творці називають прагнення надихнути та максимально полегшити планування мандрівок для внутрішніх туристів в Україні.

Надалі авторськими маршрутами в межах програми будуть ділитися лідери думок, підприємці, експерти та команда проєкту.

Зокрема, миколаївський маршрут у серпні 2026 року разом з командою проєкту протестували українські інфлюенсери – ресторатор Євген Клопотенко, тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько, телеведучий Євген Синельников, ветеран Олександр Терен, філологиня Аліна Острозька та культурна блогерка Софія Безверха. На власному прикладі вони переконалися, що подорожі Миколаївщиною мають унікальний баланс між тишею, красою природи та активним перезавантаженням.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб зробити подорожі Україною дієвим способом відновлення і прагнемо надати мандрівникам інформацію про локації, які допоможуть розкрити нашу історію, культуру та унікальну природу. Водночас це важливий інструмент підтримки відповідального локального бізнесу, який працює легально та сплачує податки. Запуск готових рішень – туристичних маршрутів – допоможе збалансувати навантаження на популярні дестинаціі та урізноманітнити досвід подорожей. Миколаївщина як перший напрямок обрана не випадково – це регіон з неймовірним потенціалом та людьми, які сьогодні потребують нашої підтримки та уваги", – розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Готові маршрути охоплюють місця проживання, природні, культурні та спортивні простори, майстерні, локальні виробництва, гастролокації, пам’ятки та інші локації, які можуть зацікавити мандрівників. Усі локації проходять ґрунтовний відбір командою проєкту, комісією та експертною радою програми, під час якого оцінюється їхня відповідність філософії програми, встановленим критеріям та вимогам законодавства. До програми долучаються лише локації, що працюють легально, сплачують податки та відповідають обов’язковим критеріям програми. На сайті запроваджено спеціальні позначки безбар'єрності, що дозволяє планувати поїздки людям з інвалідністю та маломобільним групам населення. Це гарантує мандрівникам якість, безпеку та високий рівень сервісу під час поїздок.

"У серпні ми запустили платформу dosebe.travel у тестовому режимі як базову MVP-версію. Команда активно працює над її масштабуванням. Тож готові авторські маршрути – перший додатковий функціонал, який ми відкриваємо для користувачів. Готові маршрути з верифікованими учасниками дозволяють подорожувати комфортно і водночас підтримувати локальні бізнеси. Залучення впливовців до тестування подорожі Миколаївщиною допомогло нам отримати живий досвід та розповісти про нього аудиторії. Сподіваємося надихнути мандрівників відкривати для себе Україну, маючи під рукою надійний план дій", – зазначає голова BRAND UKRAINE Марія Липяцька.

На черзі – повноцінний туристичний маршрут Хмельниччиною, який представлять трохи згодом. Редакція УНІАН.Туризм також уже встигла випробувати його на особистому досвіді

"Подорож до себе. Шляхи відновлення" – що відомо про програму

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 11 серпня 2026 року Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) та BRAND UKRAINE у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" запустили національну кампанію "До себе через рідне".

Зокрема, в рамках кампанії було запушего спеціальний сайт, який виконує роль персонального помічника для мандрівників, допомагаючи сформувати персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб, інтересів та запитів кожного користувача.

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