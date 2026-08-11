'До себе через рідне': стартувала нацкампанія з відновлення психіки українців через туризм

Відтепер маршрути подорожей українцям пропонують вибудовувати через спеціальний сайт.

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) та громадська організація Brand Ukraine офіційно запустили національну кампанію "До себе через рідне" у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення", анонсованої в квітні 2026 року.

Зокрема, в рамках кампанії було запушего спеціальний сайт, який виконує роль персонального помічника для мандрівників, допомагаючи сформувати персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб, інтересів та запитів кожного користувача.

"Наша мета – зробити подорожі Україною дієвим способом відновлення. Цей цифровий простір допоможе кожному знайти місце, де можна сповільнитися, відновити сили й відчути ресурс рідної землі. Особливо важливо створити такі можливості для військових, ветеранів та їхніх родин, адже сьогодні відновлення – не розкіш, а необхідність. Подорожуючи Україною, ми глибше пізнаємо свою країну й себе, зміцнюємо зв'язок із людьми, культурою та цінностями, які нас об’єднують", – пояснила голова ДАРТ Наталя Табака.

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Як зазначають ініціатори ідеї в своєму пресрелізі, усі зібрані на мапі "До себе через рідне" локації проходять ґрунтовний відбір командою проєкту, комісією та експертною радою програми, під час якого оцінюється їхня відповідність філософії програми, встановленим критеріям та вимогам законодавства. Зокрема, до програми долучаються лише локації, що працюють легально та сплачують податки.

Крім того, на сайті запроваджено спеціальні позначки безбар'єрності, що дозволяє планувати поїздки людям з інвалідністю та маломобільним групам населення.

Окрема увага на платформі приділена пільгам для захисників та захисниць: інформація про знижки до 100% на проживання для військовослужбовців і ветеранів зазначена в описах локацій та доступна для пошуку за відповідним фільтром.

"Ми створюємо не просто кампанію, а національну екосистему відновлення через подорожі. За кожною точкою на платформі – перевірений готель, садиба, гастролокація, музей, природний парк чи інший учасник, що поділяє цінності програми. Ми прагнули спростити планування подорожей Україною і надихнути українців знаходити час та місця для відновлення. Зараз платформа працює в тестовому режимі як базова MVP-версія. Надалі платформа розвиватиметься: на ній з'являться ще більше учасників, готові маршрути відновлення, авторські маршрути, АІ-помічник та інші корисні інструменти", – розповіла голова Brand Ukraine Марія Липяцька.

Окрім сайту, запущені також соціальні мережі "Подорожі до себе" у Instagram, Facebook та Threads.

Водночас команда проєкту підкреслює, що він повністю фінансується за кошти приватних партнерів, без залучення державного фінансування.

Туризм в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН.Туризм, згідно з результатами нещодавнього дослідження "Туризм під час війни: дані, інсайти", в Україні остаточно зникло табу на подорожі під час повномасштабної війни, оскільки такий відпочинок тепер сприймається не як розвага, а як необхідність для відновлення фізичного та ментального здоров'я.

Водночас, згідно з дослідженням Ribas Hotels Group, відпочинок в Україні цього літа подорожчав на 25-40%.

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