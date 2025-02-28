Минулого разу туристичний податок у Барселоні підвищували в жовтні 2024 року.

Влада автономної спільноти Каталонія в Іспанії, найбільшим містом якої є Барселона, планує вдвічі підвищити туристичний податок.

Як пише The Independent, якщо це станеться, туристам доведеться додатково платити до 15 євро за кожну ночівлю в готелях або апартаментах регіону. Таким чином, приїхавши в місто на чотири ночі, кожному туристу доведеться розщедритися ще на 100 євро додатково до вартості житла.

Щонайменше 25% коштів, отриманих від податку, влада обіцяє спрямувати на розв'язання житлових проблем городян, до яких багато в чому призвів сплеск туризму – місцевим жителям стає дедалі складніше винайняти доступне житло в центрі міст, оскільки власники воліють здавати його туристам за вищими цінами.

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Наразі Барселона стягує з гостей чотиризіркових готелів 5,70 євро за ніч, тоді як ті, хто зупиняється в п'ятизіркових готелях, мають платити 7,50 євро. Проживання в простішому житлі обкладається меншим податком.

При цьому нові пропозиції уряду розширюють дію податку зі столиці Каталонії на весь регіон.

Зі свого боку представник місцевого парламенту Девід Сід заявив, що подвоєння туристичного податку є пропорційним і справедливим заходом.

"Людина, яка приїжджає в Каталонію і платить 400 або 500 євро за ніч у готелі, може заплатити на 7 євро більше. У нас рекордна кількість туристів, і нові цифри, про які ми говоримо щодо податку, не накладають жодних обмежень", – сказав він в ефтре іспанської радіомережі Cadena Ser.

Щоб нові податки набули чинності, їх ще мають остаточно схвалити. Коли це станеться, поки невідомо.

Минулого разу туристичний податок у каталонській столиці підвищували з 1 жовтня 2024 року, а до цього було ще дві хвилі підвищень – з 1 квітня 2023 року і з 1 квітня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році Барселону неодноразово охоплювали масові протести місцевих жителів проти надмірного туризму.

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