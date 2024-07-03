Попереднє підвищення туристичного збору в каталонській столиці провели тільки навесні 2024 року.

Іспанська Барселона є одним із найпопулярніших міст Європи, і надмірний туризм уже давно став для неї серйозною проблемою. Щоб якось боротися з цим, влада міста вже неодноразово підвищувала туристичний податок.

Так, останнє підвищення відбулося у два етапи у 2023-2024 роках – з 1,75 до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і до 3,25 євро з 1 квітня 2024 року. І ось тепер на гостей міста чекає нове збільшення туристичного збору.

Як пише Euronews Travel, днями міська рада Барселони проголосувала за нове підвищення податку для туристів з 1 жовтня 2024 року – до 4 євро з людини за кожну ніч, проведену в місті. І це не єдиний збір, який каталонська столиця стягує з мандрівників.

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Зокрема, окрім згаданого вище міського податку, гості Барселони мають платити ще й регіональний податок, сума якого варіюється залежно від типу житла, в якому вони зупинилися. Наприклад, для чотиризіркових готелів він становить 1,70 євро, для орендованого житла за типом Airbnb – 2,25 євро, а для п'ятизіркових і люксових готелів – 3,50 євро.

Крім того, пасажири круїзних суден, які проводять у місті менше ніж 12 годин, платять регіону 3 євро, а ті, хто залишається понад 12 годин – 2 євро.

Таким чином, з жовтня 2024 року гостям Барселони доведеться платити місту 4 євро на додачу до регіонального туристичного податку, тобто додаткові 0,75 євро за ніч. Це означає, що гості п'ятизіркових готелів платитимуть загалом 7,50 євро за ніч – 52,50 євро на людину за тижневе перебування порівняно з нинішніми 47,25 євро.

Тим часом влада Барселони заявила, що підвищення туристичного податку спрямоване на залучення "якісного" туризму замість великої кількості відвідувачів.

Водночас влада сподівається, що підвищений податок збільшить доходи міського бюджету з 95 мільйонів євро до 115 мільйонів євро вже 2024 року, які буде використано для фінансування інфраструктури міста, включно з поліпшенням якості доріг, автобусного сполучення та ескалаторів.

Як раніше повідомляв УНІАН, крім підвищення туристичних зборів, у Барселоні вдаються і до більш оригінальних способів боротьби з надмірним туризмом.

Так, навесні 2024 року онлайн-карти Apple Maps і Google Maps під час складання маршрутів Барселоною перестали показувати автобусний маршрут № 116, який, серед іншого, зупиняється біля парку Гуеля авторства Антоніо Гауді – другої за популярністю пам'ятки міста після храму Саграда Фамілія.

Це сталося після численних скарг жителів барселонського району Ла-Салют, яким доводилося ділити цей автобусний маршрут із натовпами туристів. Особливо скаржилися люди похилого віку та мами з дітьми, які не могли потрапити до постійно переповненого мікроавтобуса – єдиного виду громадського транспорту, здатного протиснутися вузькими вуличками цього району.

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