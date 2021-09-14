На пляжах повно відпочивальників, які ніжаться в променях вересневого сонця.

Курортний сезон в Одесі триває. На пляжах відпочивають не тільки одесити, а й гості міста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Одесі настало так зване "бабине літо". Стовпчик термометра показав +26, а температура морської води +19, що радує відпочивальників, яких менше не стало, попри завершення літа. Ціни на шезлонги та на пляжні розваги також не змінилися.

На оксамитовий сезон в Одесу приїхали не тільки українці, а й поляки, і французи. Крім того, на пляжі вийшли й одесити, які влітку воліють не виходити на переповнений берег Чорного моря.

Довідка УНІАН. Оксамитовий сезон - умовна назва одного з найбільш сприятливих періодів для морського відпочинку. Під час оксамитового сезону не так жарко, як, наприклад, влітку в липні, але ще досить тепло, в тому числі вночі.

Як раніше повідомляв УНІАН, медузи, які Чи не все літо докучали відпочиваючим на Азовському узбережжі, перебралися в Чорне море і тепер заважають відпочивальникам в Одесі. Тварин так багато у воді, що відпочивальникине можуть купатися. Одесити стверджують, що подібна картина їх здивувати не зможе - у вересні медузи щорічно заповнюють міські бухти.

Автор: Анастасія Горбачова