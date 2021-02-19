Повідомляється, що травми отримали троє українців.

В одному з міст Єгипту на трасі сталася ДТП, в якій постраждали українці.

Читайте такожУ Єгипті під час відпочинку загинула українка - ЗМІПро це повідомляє Україна 24.

Посол України у Єгипті Микитенко Євген розповів виданню, що пригода сталася приблизно о 6:00.

ДТП з туристичним автобусом, в якому перебували до 60 пасажирів, відбулася на трасі Шарм-еш-Шейх – Каїр.

Точна кількість постраждалих невідома. Повідомляється, що травми отримали троє українців. 1 особа – важку травму, 2 особи – більш легкі. Всіх постраждалих госпіталізували. Лікування має оплатити туристична компанія.

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Автор: УНІАН