В одному з міст Єгипту на трасі сталася ДТП, в якій постраждали українці.
Читайте такожУ Єгипті під час відпочинку загинула українка - ЗМІПро це повідомляє Україна 24.
Посол України у Єгипті Микитенко Євген розповів виданню, що пригода сталася приблизно о 6:00.
ДТП з туристичним автобусом, в якому перебували до 60 пасажирів, відбулася на трасі Шарм-еш-Шейх – Каїр.
Точна кількість постраждалих невідома. Повідомляється, що травми отримали троє українців. 1 особа – важку травму, 2 особи – більш легкі. Всіх постраждалих госпіталізували. Лікування має оплатити туристична компанія.
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