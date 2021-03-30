Тим часом Індія заморозила мільйони доз вакцини від COVID-19 для бідних країн, щоб вакцинувати своє населення.

В Індії проходить одна з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі.

Громадяни бруднять один одного фарбами, обсипають пелюстками квітів, а жінки б'ють чоловіків палицями, пише India.com.

Читайте такожУ Кенії у віці 99 років померла бабуся Барака Обами

Деякі гультяї збиралися в північному місті Варанасі біля Гангу, гралися попелом, танцювали під мелодії релігійних пісень.

10-денний фестиваль фарб святкується навесні та має міфологічний підтекст – перемога добра над злом. Також свято пов’язують з вічним коханням індуїстського божества Крішни та буйством фарб.

У святі взяли участь мільйони індусів без дотримання карантинних правил, хоч сама країна наразі лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом у світі. Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас високопосадовці країни на час відзначення фестивалю утрималися від згадок про чинний карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя й радості.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Яна Ставська