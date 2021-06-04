Франція класифікувала країни світу за трьома рівнями епідемічної небезпеки - на зелену, помаранчеву і червону зони.

З 9 червня Франція відкриває кордони для мандрівників із інших країн згідно з умовами, які варіюються в залежності від ситуації з коронавірусом у третіх країнах і вакцинації туристів.

Про це повідомляє прес-служба уряду Франції, передає Liga.net.

Французький уряд класифікував країни світу за трьома рівнями епідемічної небезпеки - на зелену, помаранчеву і червону зони.

До зеленої зоні віднесені країни, в яких немає активної циркуляції коронавірусу і не виявлені його варіації, що викликають тривогу. Це країни ЄС і Європейської економічної зони, Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія, Сінгапур.

У помаранчеву зону потрапили країни, в яких вірус поширюється в контрольованих масштабах, без варіацій, що викликають тривогу. До цієї зони віднесені всі країни, крім тих, які знаходяться в зеленій і червоній зонах.

Країна червоної зони - там, де вірус активно циркулює, у тому числі в його варіаціях, що викликають тривогу. Це Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Індія, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка, Суринам, Туреччина, Уругвай, Південна Африка.

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Які правила в'їзду для українців до Франції

Громадяни країн помаранчевої зони, куди входить і Україна, зможуть приїхати до Франції з будь-якою метою за умови проходження повного курсу вакцинації, а також негативного ПЛР-тесту, отриманого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту.

Не вакциновані громадяни країн помаранчевої зони можуть в'їжджати до Франції тільки з обґрунтуванням серйозної необхідності, маючи ПЛР-тест, зроблений до вильоту, а також треба буде зробити швидкий тест на антиген в аеропорту (вибірково - на вимогу приймаючої сторони) і пройти самоізоляцію протягом семи днів.

Які вакцини визнає Франція

Франція приймає вакцини, визнані Європейським агентством з лікарських засобів (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Доказ вакцинації дійсний тільки за умови, що він дозволяє підтвердити виконання повного графіка вакцинації, а саме:

через два тижні після другого введення дводозової вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

через чотири тижні після введення однодозної вакцини (Johnson & Johnson);

через два тижні після ін'єкції вакцини людям, в анамнезі яких був Covid-19 (потрібна тільки одна ін'єкція).

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Автор: Олександр Топчій