Курорт Сен-Коломбан-де-Війяр відчайдушно намагається повернути туристів.

Гірськолижні курорти Франції наразі переживають не найкращі часи. Частина з них змушена переглядати свою діяльність або навіть закриватися через глобальне потепління, а частина пустує через те, що люди просто не можуть собі дозволити такий відпочинок фінансово.

Тим часом, курорт Сен-Коломбан-де-Війяр в альпійському регіоні Савойя дійшов до такої міри відчаю, що пішов на радикальні заходи – зробив катання на його трасах безкоштовним, без необхідності купувати скі-паси.

Курорт зазнає збитків майже 25 років

Як пише Euronews Travel, невелике селище Сен-Коломбан-де-Війяр, розташоване на висоті 1100 метрів над рівнем моря, зазнає збитків уже понад два десятиліття, проте в останні два роки криза особливо загострилася.

Відео дня

За словами мера П'єра-Іва Боннівара, гірськолижний курорт Сен-Коломбан-де-Вільяр працює у збиток уже майже 25 років. Спочатку дефіцит оцінювали в 400-600 тисяч євро на рік, але останніми сезонами він значно зріс, здебільшого через дедалі ненадійніші снігопади. Як результат, у 2025 році тільки операційний дефіцит сягнув 1 мільйона євро. Для муніципалітету із загальним річним бюджетом у 2,7 мільйона євро така ситуація стала нестерпною.

"Майже 40 відсотків бюджету міста витрачалося на покриття збиткової діяльності", – заявив Боннівар в інтерв'ю Euronews Travel, що французьке законодавство про місцеве самоврядування не дає змоги робити нескінченно.

Дешевше не стягувати плату

Після кількох місяців безуспішних спроб знайти рішення з операторами підйомників і сторонніми компаніями, життєздатної економічної моделі знайти не вдалося. Замість того щоб повністю закривати гірськолижний курорт, муніципалітет вибрав компроміс: різко скоротити площу гірськолижного курорту, зберігши при цьому обмежену ділянку для жителів і туристів.

"Перехід від пов'язаного гірськолижного курорту до повної його відсутності був би занадто жорстоким", – заявив мер.

Річ у тім, що продаж скі-пасів вимагає найму персоналу в квиткові каси і запуску системи продажу квитків, що обійдеться в 36-41 тисяч євро за сезон. При цьому прогнозований дохід від абонементів для початківців становитиме лише 18 тисяч євро.

"Насправді, нам дешевше не стягувати плату. Це може здатися економічним абсурдом, але з фінансового погляду це має сенс", – констатував Боннівар.

Загалом, муніципалітет оцінює вартість надання безплатного катання на лижах у цьому сезоні в 150-200 тисяч євро, що приблизно в п'ять разів менше, ніж минулої зими. Дефіцит усе ще присутній, але він хоча б керований.

Що пропонують туристам

На практиці курорт працюватиме як міні-зона катання: два буксирувальні витяги і дитяча траса, в основному призначена для початківців і сімей. Чи приверне цей експеримент більше відвідувачів, залишається незрозумілим, особливо з огляду на те, що снігові умови на цій висоті стають дедалі непередбачуванішими.

"На висоті 1100 метрів гірськолижний спорт приречений на зникнення. Зараз завдання полягає в тому, щоб переосмислити майбутнє гірських селищ на середніх висотах, диверсифікувавши їхню туристичну пропозицію – болісний, але необхідний зсув для спільнот, які довгий час залежали від гірськолижного спорту", – визнав Боннівар.

Тому, крім безкоштовного катання на лижах для початківців, муніципалітет працює над диверсифікацією своєї туристичної пропозиції як взимку, так і в інші пори року. Уже доступні маршрути для прогулянок на снігоступах і зимових походів, особливо на більш сонячних схилах, де сніг, як правило, швидко тане.

За словами мера, географічне положення селища – з великими ділянками, зверненими на південь, і обмеженим запасом снігу – робить все складнішим покладатися тільки на гірськолижний спорт.

Замість цього Сен-Коломбан-де-Війяр прагне розвивати свої сильні сторони як автентична, незаймана альпійська долина. Очікується, що піші прогулянки, стежки та заходи на природі відіграватимуть дедалі більшу роль, тоді як літній туризм уже приваблює стабільну кількість відвідувачів.

"Досі ми вкладали майже всю свою енергію, час і гроші в гірськолижний вид спорту, який приносив збитки. Це рішення вивільняє ресурси для того, щоб придумати щось інше", – зазначив мер.

Де дешево покататися на лижах у Європі цієї зими

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали вісім прекрасних місць у Європі, де можна бюджетно покататися на лижах цієї зими. Очолив рейтинг італійський гірськолижний курорт Сестрієре, де найкраще поєднання ціни та якості.

Тим часом, компанія Eurostar наприкінці грудня запустила сезонний "Лижний поїзд" (Eurostar Ski train), який довезе пасажирів із Лондона на гірськолижні курорти у Франції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.