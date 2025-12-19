Поїзд курсуватиме протягом усього зимового гірськолижного сезону.

Міжнародна транспортна компанія Eurostar з 20 грудня 2025 року запускає "Лижний потяг" (Eurostar Ski train), який довезе пасажирів прямо з британської столиці до найкращих гірськолижних курортів у Французьких Альпах.

Як курсуватиме поїзд із Лондона до Альп

Як повідомляється на сайті компанії, поїзд вирушатиме з лондонського вокзалу St Pancras International по суботах о 09:01 з 20 грудня 2025 року до 28 березня 2026 року, з кінцевою станцією Бур-Сен-Моріс у французькому регіоні Овернь-Рона-Альпи.

Назад він відправлятиметься по суботах о 13:45 або по неділях о 10:54, з 27 грудня 2025 року по 4 квітня 2026 року.

На шляху поїзд також робитиме зупинки на таких станціях, як Шамбері, Альбервіль, Мутьє, Ем-ля-Плань і Ландрі, тим самим забезпечуючи туристам зручне сполучення з популярними французькими гірськолижними курортами.

Поїзд проводитиме в дорозі близько 8 годин, зі зручним стикуванням у Ліллі.

Також у Eurostar зазначають, що в поїзді буде передбачено достатньо місця для перевезення гірськолижного спорядження, наприклад, лиж і сноубордів.

Ціна питання

Вартість квитків стартує від 287 євро, якщо подорожувати в грудні-січні, тоді як лютневі квитки пропонуються за ціною від 244 євро.

При цьому туристам варто поквапитися, адже незважаючи на таку високу ціну, квитки за цим маршрутом дуже швидко розкуповуються.

Де покататися на лижах і сноубордах цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експертка з екстремального туризму Тамара Хінсон назвала вісім чудових місць у Європі, де можна бюджетно покататися на лижах узимку 2025-2026.

Також вона визначила найкращі місця у світі, щоб покататися на сноуборді цієї зими.

