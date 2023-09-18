Минулої зими снігу вистачило ледь на місяць, тож цієї зими курорт вже не відкриють.

Гірськолижний курорт у Французьких Альпах назавжди припинив роботу через глобальне потепління. Адже через відсутність снігу лижний сезон останнім часом тривав усього по кілька тижнів на рік.

Як пише Independent, невеликий сімейний курорт La Sambuy, розташований неподалік від великої гірськолижної зони Труа Валле, в минулому зимовому сезон зміг пропрацювати лише один місяць.

За словами мера одноіменного містечка Ла-Самбуї Жака Далекса, на курорті "раніше був сніг практично з 1 грудня до 30 березня". Але протягом сезону 2022/23 було лише чотири тижні снігу, "і навіть тоді снігу було небагато", що означає, що "дуже швидко на трасі з’явилися скелі та каміння".

За словами пана Далекса, експлуатація підйомників – вартістю 80 000 євро на рік – протягом такого короткого проміжку часу просто фінансово невигідна. Оскільки снігу вистачає лише на кілька тижнів у січні та лютому, курорт втрачає близько 500 000 євро щорічно.

Попри те, що це невеликий курорт, він був популярний серед сімейних туристів, які бажають отримати досвід альпійського відпочинку без необхідності витрачати багато грошей на більш дорогих лижних трасах.

Міська рада Ла-Самбуї вирішила демонтувати інфраструктуру для снігових видів спорту перед майбутнім лижним сезоном. 10 вересня на веб-сайті курорту з'явилося оголошення про те, що він "закриється остаточно".

Місто все ще сподівається залучити відвідувачів, які не катаються на лижах, сказав пан Далекс. Він додав, що тепер це місце для "відкриття та захисту природи, прогулянок, занять спортом, якщо це можливо".

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