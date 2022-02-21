Щоб потрапити до Ізраїлю, з 1 березня нещепленим туристам достатньо буде лише здати два тести на коронавірус.

Ізраїль з 1 березня 2022 року дозволить в'їзд невакцинованим від коронавірусу туристам.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Нафталі Беннета.

"Ми спостерігаємо постійне зниження даних про захворюваність, тому прийшов час поступово відкриватися", – заявив глава ізраїльського уряду.

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Зокрема, з початку березня для в'їзду в Ізраїль нещепленим туристам достатньо буде лише здати два тести на коронавірус: один перед вильотом і другий по прибуттю.

Зокрема, в якості тесту перед вильотом будуть допустимі негативні результати ПЛР-тесту (протягом 72 годин до польоту в Ізраїль) або тесту на антиген (протягом 24 годин до польоту). Після прибуття в Ізраїль пасажири повинні будуть здати за свій рахунок ПЛР-тест перед виходом з аеропорту.

Всі мандрівники повинні будуть перебувати на домашній ізоляції до отримання результатів ПЛР-тесту або до закінчення 24 годин. Якщо результат тесту виявиться позитивним, мандрівник повинен буде залишатися в домашній ізоляції не менше 14 днів (цей термін можна скоротити, здавши другий ПЛР-тест на сьомий день).

Зазначимо, Ізраїль ввів один з найсуворіших у світі прикордонних контролів з самого початку пандемії в березні 2020 року і ще раз посилив правила в'їзду наприкінці 2021 року. З 9 січня 2022 року Ізраїль відкрився для щеплених і перехворілих іноземних туристів, що прилітають з усіх країн, крім "червоних".

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