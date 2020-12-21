На цей час у Кабінеті міністрів проходять "екстрені консультації" з цього приводу.

Найближчим часом Україна може призупинити авіасполучення з Великобританією у зв'язку із виявленням там нового штаму коронавірусу.

Читайте такожУ ВООЗ пояснили, що могло стати причиною мутації нового коронавірусу в БританіїПро це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише "Страна".

"Тим більше, що цілий ряд європейських країн вже прийняли рішення про посилення (правил в'їзду/виїзду)", - сказав він.

На цей час в Кабінеті міністрів проходять "екстрені консультації" з цього приводу.

"Міністр охорони здоров'я Степанов актуалізував інформацію та запропонував обміркувати можливість обмеження польотів. Міністру інфраструктури Владиславу Криклію запропоновано в максимально короткі терміни дати математику: що і як у нас в аеропортах. Безсумнівно, обмеження будуть. Це ж безпека", - заявив Подоляк.

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

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Автор: УНІАН