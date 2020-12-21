Найближчим часом Україна може призупинити авіасполучення з Великобританією у зв'язку із виявленням там нового штаму коронавірусу.
Читайте такожУ ВООЗ пояснили, що могло стати причиною мутації нового коронавірусу в БританіїПро це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише "Страна".
"Тим більше, що цілий ряд європейських країн вже прийняли рішення про посилення (правил в'їзду/виїзду)", - сказав він.
На цей час в Кабінеті міністрів проходять "екстрені консультації" з цього приводу.
"Міністр охорони здоров'я Степанов актуалізував інформацію та запропонував обміркувати можливість обмеження польотів. Міністру інфраструктури Владиславу Криклію запропоновано в максимально короткі терміни дати математику: що і як у нас в аеропортах. Безсумнівно, обмеження будуть. Це ж безпека", - заявив Подоляк.
Мутований коронавірус у Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- 15 грудня небезпеку від нового штаму коронавірусу оцінили у ВООЗ.
- 20 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий вид вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Після цього ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.
- Тим часом стало відомо, що більш заразний вид коронавірусу з'явився у Великобританії ще у вересні та активно почав поширюватися з середини листопада.
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