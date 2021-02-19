Ці рейси компанія замінила на спеціальні рейси поїзда Запоріжжя - Львів.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) скасувала додаткові рейси поїзда Київ - Івано-Франківськ, призначені до 8 березня, у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією на Прикарпатті й замінила їх на спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя - Львів.

Читайте такожМАУ відновлює деякі весняні рейси і збільшує частоту поллот на популярних напрямкахПро це повідомляють у прес-службі компанії.

«Укрзалізниця» призначає спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя - Львів 5 та 7 березня (6 і 8 березня назад), які замінять додаткові рейси поїзда №43 Київ - Івано-Франківськ 5 і 9 березня (4 і 8 березня назад)», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що УЗ уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в регіонах і у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності COVID-19 і запровадженням додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області пропонує альтернативні напрямки подорожі.

«Серед 8 призначених до першого подовженого весняного уїкенду поїздів рекомендуються рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум і Ковеля», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому УЗ повідомила, що до 8 березня запускає вісім додаткових поїздів, з яких п'ять курсуватимуть у карпатському напрямку.

Ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість койко-місць становить понад 90%. Через зростання захворюваності на COVID-19 з 22 по 28 лютого запроваджується жорсткий карантин і розгортається модульна лікарня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Івано-Франківська область лідирує в антирейтингу захворюваності коронавірусом і "фактично палає від епідемії".

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Автор: Павло Степанець