Китай з початку пандемії веде політику жорстких антиковідних заходів, які включають масове тестування, локдауни і сувору ізоляцію тих, що заразилися.

У колисці пандемії коронавірусу, китайському Ухані - знову локдаун. Правда, неповний. Влада виявила чотирьох носіїв вірусу без симптомів і розпорядилася сидіти по домівках майже мільйону жителів уханьського передмістя.

Жителям району Цзянся наказано сидіти по домівках наступні три дні, повідомляє Бі-бі-сі.

Два дні тому в 12-мільйонному Ухані в ході регулярного тестування були виявлені два асимптоматичних випадки. Потім по ланцюжку контактів цих двох осіб були знайдені ще двоє носіїв, теж без симптомів, і влада відразу видала указ про карантин.

Китай з початку пандемії веде політику гранично жорстких антиковідних заходів, які включають масове тестування, локдауни і сувору ізоляцію тих, що заразилися.

В результаті офіційна китайська статистика зареєструвала набагато менше смертей від ковіду "на душу населення", ніж в більшості країн світу, але при цьому часте закриття міст і районів важко переноситься людьми, фірмами і економікою в цілому.

Першим містом, поміщеним під суворий карантин, став саме Ухань, де на початку 2020 року був виявлений і ідентифікований новий коронавірус. Тоді світ був здивований і шокований жорсткою реакцією китайської влади, але незабаром до схожих заходів змушені були вдатися багато міст і країн.

Через кілька місяців на деякий час здалося, що китайські методи принесли успіх: антиковідні заходи там були скасовані раніше, ніж в інших країнах.

Але потім країни, щепивши від коронавірусу все або майже все населення (зараз повністю щеплені майже 5 млрд жителів Землі) і побачивши, що вірус, мутуючи, слабшає, поступово скасували обмеження і почали вчитися жити з коронавірусом. У Китаї ж з його політикою "нульової терпимості" до ковіду локдауни продовжилися. У квітні і травні по домівках сиділи, наприклад, 25 млн жителів фінансової столиці Китаю, Шанхая. Крім того, все більше китайських компаній і заводів наказують своїм працівникам тимчасово пожити на роботі, щоб мінімізувати контакти і не ризикувати зупинкою виробництва.

Вірус - не з лабораторії

На початку цього тижня були опубліковані результати двох досліджень, згідно з якими новий коронавірус вперше потрапив в людину все ж на уханьському ринку, як і припускалося спочатку.

В одному дослідженні вказано, що всі найперші відомі випадки ковіду сконцентровані саме навколо ринку морепродуктів і дичини Хуанань.

Автори другого дослідження простежили хронологію початку пандемії за генетичною інформацією і дійшли висновку, що люди спочатку заразилися двома варіантами коронавірусу в листопаді або на початку грудня 2019 року.

Все це разом, на думку вчених, говорить про те, що люди заразилися коронавірусом від тварин, ссавців, які продавалися на ринку Хуанань.

Учасник одного з цих досліджень, вірусолог Девід Робертсон з Університету Глазго, сказав, що висновки, яких дійшов він з колегами, повинні допомогти розвіяти поширене уявлення, що вірус був створений в китайській лабораторії.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня ВООЗ закликала країни повернути масковий режим. Там зазначили, що підвиди штаму "Омікрон" продовжують поширюватися і призводять до нових хвиль захворюваності, а рівень смертності від COVID-19 є "неприпустимо високим".

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