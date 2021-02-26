В Ізраїлі повернули комендантську годину. А все через релігійне свято Пурим, яке відзначається в ці вихідні.
Читайте такожУ Євросоюзі дійшли згоди щодо розробки паспортів вакцинації від коронавірусуПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Рішення прийняли, щоб уникнути збіговиськ на свята і нових заражень. І це попри те, що зараз Ізраїль - лідер за темпами вакцинації в світі.
Вже половина населення отримала принаймні одне щеплення з двох необхідних.
Продовжити суворий карантин на тлі нових спалахів вирішили і в Європі. Португалія свої обмеження продовжила до 15 березня. На такий же термін карантин вирішили залишити і в Угорщині.
Тим часом королева Великобританії закликає людей вакцинуватися.
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