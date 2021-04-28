У восьми готелях Львова облаштували номери для робочих потреб туристів.

У восьми готелях Львова облаштували номери для робочих потреб туристів.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Львівський туристичний офіс спільно з готелями міста напрацювали новий туристичний продукт – Workation. Туристів запрошують перенести віддалену роботу в один з готелів у Львові. Workation – це тимчасова подорож, що поєднує роботу і відпочинок. Термін походить від поєднання англійських слів «work» та «vacation». Далеко не новий тренд серед фрілансерів, але він стрімко набуває популярності», - розповіли у мерії міста.

Зазначається, що готелі Львова сформували нову пропозицію для праці та відпочинку. Номери облаштовані спеціально для робочих потреб: зручне робоче місце, додаткове освітлення, швидкісний Wі-Fi, канцелярське приладдя.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, наразі дуже багато людей перейшли на віддалену роботу і, фактично, можуть працювати з будь-якої точки світу.

«Проте через закриті кордони вони обмежені в географії подорожей. Наші готелі створили найкомфортніші умови для роботи прямо з номера. Це безпечно, оскільки готелі дотримуються всіх вимог, а в номері ви можете ізольовано працювати. Водночас, є можливість після роботи прогулятись вулицями Львова, випити кави на терасі та надихнутись на новий продуктивний робочий день. Зі сторони міста ми охоче підтримали таку ініціативу. Туристична галузь, в тому числі готелі, чи не найбільше постраждали від пандемії. Для них це можливість знайти нових клієнтів, для яких така зміна атмосфери допоможе залишатись в гарному гуморі і при доброму здоров’ї», – прокоментував Москаленко.

За відомостями міськради, наразі до акції долучилось 8 готелів Львова.

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Автор: Світлана Макринська