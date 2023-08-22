Влада міста Магалуф бореться з небезпечною поведінкою туристів, яка шкодить репутації курорту і ставить під загрозу життя відпочиваючих.

Четверо британських, а також шведський турист були оштрафовані на 36 тисяч євро кожен у Магалуфі - пляжному курорті в південно-західній частині Майорки. Їх спіймали або на перелізанні з одного балкона готелю на інший, або стрибаючи зі свого балкона в басейн внизу, - явищі, відомому як "балконінг".

За даними місцевої ради муніципалітету Кальвія, який охоплює популярні туристичні точки Магалуфа і Пальма-Нова, цих туристів також вигнали з відповідних готелів. За словами чиновників, двом британцям було по 18 років, а двом іншим - по 19, пише Daily Mail.

Порушення відбулися в період з 4 червня по 8 серпня. Готелі, в яких проживали туристи, не називаються. Штрафи були накладені на підставі постанови регіонального уряду, покликаного викорінити п'яний туризм.

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Хуан Феліу, голова ради Кальвії, підкреслив, що суворі штрафи діють як "потужний стримуючий засіб" проти безрозсудної та небезпечної поведінки.

"У нашому муніципалітеті не будуть терпіти "балконінг". Це безвідповідальна практика, яка може призвести до серйозних і постійних травм чи навіть до смерті. Очевидно, що це останнє, чого хотілося б тим, хто до нас приїжджає. Це не відпочинок, це дуже небезпечний безвідповідальний вчинок, і це не той образ, який ми хочемо для нашого муніципалітету", - сказав Феліу.

Він не уточнив, чи були виплачені штрафи, виписані п'ятьом туристам, і як вони будуть переслідуватися.

В останні роки в інтернеті з'явилися кадри британських туристів, які піднімаються з одного балкона готелю на інший або стрибають зі свого балкона в басейн внизу. У серпні 2018 року британський відпочиваючий обдурив смерть, вистрибнувши з балкона шостого поверху в Магалуфі.

В результаті серії трагедій на балконах регіональний уряд Майорки прийняв у 2020 році закон, що забороняє практику "балконінгу" на всіх Балеарських островах зі штрафами до 58 тисяч євро.

Минулого року уряд регіону заборонив продаж алкоголю в магазинах з 21:30 до 8 ранку, а також відвідування пабів, пропозиції напоїв "два за ціною одного" і "щасливі години" в деяких місцях в Магалуфі, Ель-Аренале і Плайя-де-Пальма на Майорці.

Інші покарання для туристів

Як повідомляв УНІАН, раніше на Майорці вели для туристів штраф у розмірі 900 євро, якщо їх спіймають, коли вони стрибають з причалу в море. Муніципалітет Муро славиться своїм пляжем, проте багато туристів ігнорують попередження про мілководдя і пірнають з одного з пірсів.

А місцева рада в Бенідормі, іншому популярному іспанському курорті, вирішила боротися з відпочивальниками, які займають кращі місця на пляжах, але потім йдуть у своїх справах. Для таких хитрунів, які "бронюють" рушниками собі місця, тепер передбачено штраф у розмірі 150 євро.

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