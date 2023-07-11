Популярна пляжна країна вирішила жорстко боротися з невихованими відпочиваючими.

У Португалії любителям пляжного відпочинку загрожує штраф до 36 тисяч євро за гучну музику, що грає на портативних колонках.

Національне морське управління (AMN) країни заборонило портативні колонки, що відтворюють звук на великій гучності, після численних скарг від місцевих жителів і туристів, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

У разі несанкціонованого використання будь-яких звукових динаміків туристи ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 36 тисяч євро.

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Крім того, на португальських пляжах діють такі заборони:

Несанкціоновані ігри з м'ячем

Кемпінг поза спеціально відведених зон

Риболовля в місцях купання

Порушення цілісності пляжу

Крім того, на португальських пляжах заборонили проліт літаків на висоті менше 300 метрів, за винятком тих, які призначені для спостереження, рятувальних операцій і дозволених повітряних видів спорту та відпочинку.

Заборони для туристів в Європі

Раніше в Іспанії ввели штрафи на суму понад 200 євро для тих, хто буде їздити на велосипеді в навушниках.

Тим часом, у Хорватії вирішили штрафувати туристів на 4 тисячі євро за прогулянки з голим торсом.

А ось в італійському містечку Портофіно вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які "тиняються без діла" або занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

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