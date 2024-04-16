Найбільше міжнародних пасажирів прийняли аеропорти Дубая, Лондона, Амстердама, Парижа та Сінгапуру.

На тлі відновлення індустрії туризму після пандемії коронавірусу міжнародні авіаперевезення 2023 року різко зросли, а в десятці лідерів у світовому рейтингу пасажиропотоку відбулися суттєві зміни.

Про це свідчить попередній рейтинг 10 найбільш завантажених аеропортів світу на 2023 рік від Міжнародної ради аеропортів (ACI), що ґрунтується на даних, зібраних із понад 2600 аеропортів у понад 180 країнах і територіях по всьому світу.

"Глобальні авіаперевезення у 2023 році здебільшого були зумовлені міжнародним сегментом, чому сприяло кілька чинників. Серед них були очікувані вигоди від відкриття Китаю і зростаюча схильність до подорожей, незважаючи на макроекономічні умови", – зазначив генеральний директор ACI World Луїс Феліпе де Олівейра.

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У свіжому рейтингу продовжують домінувати багаторічні лідери зі США (п'ять американських аеропортів у десятці), зокрема, Міжнародний аеропорт Хартсфілд-ДжексонАтланта зберігає свою позицію номер один. Однак також у десятці відбулися помітні зміни – Міжнародний аеропорт Дубая вперше піднявся на друге місце, а Міжнародний аеропорт Токіо Ханеда злетів з 16-го місця у 2022 році на 5-те у 2023 році.

Основні показники рейтингу

Попередні дані показують, що загальна кількість пасажирів у світі у 2023 році наблизиться до 8,5 мільярда, що демонструє збільшення на 27,2% порівняно з 2022 роком або відновлення на 93,8% порівняно з результатами до пандемії (2019 рік).

У той час як внутрішній ринок зріс на 20,2% (або відновлення на 96,8% від рівня 2019 року), міжнародний ринок відновився на 36,5% (або 90,4% від рівня 2019 року).

У 10 найбільших аеропортах, на які припадає близько 10% світового трафіку (806 мільйонів пасажирів), спостерігався приріст на 19,8% порівняно з 2022 роком або на 0,7% порівняно з результатами 2019 року (801 мільйон пасажирів у 2019 році).

10 найбільш завантажених аеропортів світу за 2023 рік

1. Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (1 місце за 2022 рік).

2. Міжнародний аеропорт Дубая (5).

3. Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Верт (2).

4. Лондон Хітроу (8).

5. Міжнародний аеропорт Токіо Ханеда (16).

6. Міжнародний аеропорт Денвера (3).

7. Аеропорт Стамбула (7).

8. Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (6).

9. Міжнародний аеропорт Чикаго О'Хара (4).

10. Міжнародний аеропорт Індіри Ганді в Нью-Делі (9).

При цьому найбільше міжнародних пасажирів прийняли аеропорти Дубая, Лондона, Амстердама, Парижа і Сінгапуру. Жоден аеропорт США до першої десятки не потрапив.

Як повідомляв УНІАН, під кінець 2023 року туризм у Європі практично вийшов на допандемійні рівні. При цьому аналітики прогнозують подальше зростання міжнародних подорожей у 2024 році.

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