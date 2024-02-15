В останньому кварталі 2023 року потік іноземних туристів до Європи був всього лише на 1,6% нижче показників 2019 року.

Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І лише через 2,5 роки, у жовтні 2022 року Іспанія останньою з країн Європи зняла COVID-обмеження на в'їзд.

У літній сезон 2023 року туристи немов вирішили "відігратися" за три втрачені роки подорожей, а тому на популярних європейських напрямках можна було спостерігати небачені раніше за масштабами натовпи туристів. Наприклад, у хорватському Дубровнику, визнаному найбільш переповненим містом минулого року, на кожного місцевого жителя припадало 36 туристів.

І тепер з'явилася офіційна статистика від Європейської туристичної комісії (ETC), яка підтверджує, що в 2023 році туризм в Європі майже вийшов на допандемійні рівні – в останньому кварталі 2023 року потік іноземних туристів до Європи був на 1,6% нижче показників 2019 року, тоді як кількість ночей, проведених іноземними туристами в Європі, взагалі виявилося лише на 0,6% нижче допандемійних рівнів. При цьому в 2024 році прогнозується подальше зростання.

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"Високий попит на поїздки, що спостерігається в 2023 році, забезпечив значний імпульс європейській економіці та допоможе поліпшити баланси туристичних компаній, які сильно постраждали від обмежень на поїздки. Однак повернення до допандемічного рівня також буде чинити тиск на прискорення сталого переходу туристичної індустрії", – прокоментував дані президент ETC Мігель Санс.

При цьому в звіті вказується, що великим попитом зараз користуються напрямки з хорошим співвідношенням ціни і якості. Так, найбільше зростання числа прибуттів спостерігалося в Сербії (+15%), Португалії (+11%), Чорногорії (+10%), Туреччині (+9%) і Мальті (+8%).

А ось східноєвропейські напрямки, що межують з Росією, навпаки все ще відстають у плані відновлення туризму: Литва (-32%), Латвія (-29%), Естонія (-27%), Фінляндія (-24%).

При цьому в звіті наголошується, що існує істотний розрив в плані темпів відновлення зарубіжних поїздок серед жителів різних далеких напрямків. Так, число прибуваючих до Європи туристів з Китаю в 2023 році було все ще на 67% нижче рівня до пандемії, в порівнянні з середнім показником на 22% менше для всіх інших далекомагістральних ринків.

Окрім проблем із пропускною здатністю, китайські мандрівники все ще уникали ризику протягом минулого року, більше схиляючись до внутрішніх поїздок. На ринках Північної Америки навпаки спостерігається значне відновлення: дві третини європейських напрямків повідомили про зростання кількості прибуттів та/або ночівель зі США, тоді як більше половини відзначили те саме щодо Канади.

Як повідомляв УНІАН, раніше один з найбільших українських туроператорів Join UP! розповів, де і як відпочивали українці в 2023 році.

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