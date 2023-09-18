При населенні 8,9 мільйона людей до Австрії щорічно приїжджає 31,9 мільйони іноземних туристів.

Австрію визнали найбільш переповненою туристами країною світу в цьому році.

Згідно з недавнім дослідженням компанії MoneyTransfers, на одного місцевого жителя в цій країні припадає 3,6 іноземних відвідувачів – при населенні 8,9 мільйона людей до Австрії щорічно приїжджає 31,9 мільйони іноземних туристів.

Далі в рейтингу йдуть Гонконг та Греція.

Відео дня

Водночас найбільш перевантаженим туристичним містом світу визнали Пхукет (Таїланд), де на одного місцевого жителя припадає 118,5 туристів. Примітно, що топ-3 найбільш переповнених туристами міст світу сформували виключно тайські міста: на другому місці опинилася Паттайя (98,7 туристів на одного місцевого), а на третьому – Крабі (72,2 гостя на одного жителя).

Якщо говорити про європейські міста в топ-10, то найвище опинився Іракліон в Греції: у нього сьоме місце з показником 22 туриста на одного місцевого жителя. Ще одне грецьке місто – Родос – посіло дев'яте місце з 20,3 гостями на одного городянина.

Восьме місце дісталося італійській Венеції, де на одного місцевого жителя припадає 21,3 іноземних відвідувача.

При цьому топ-3 найменш перевантажених туристами міст світу сформували Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Буенос-Айрес (Аргентина) і Пекін (Китай).

Як повідомляв УНІАН, раніше мальовниче австрійське містечко Галльштатт (Hallstatt), яке давно вже намагається боротися з овертуризмом, вирішило поставити огорожу на своїй найпопулярнішій фотолокації, щоб туристи не робили там селфі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.