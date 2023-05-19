На найпопулярнішій фотозоні в Гальштаты поставили паркан, що закриває всесвітньовідомий краєвид.

Мальовниче австрійське містечко Гальштат (Hallstatt), яке давно вже намагається боротися з овертуризмом, вирішило поставити огорожу на популярній фотолокації, щоб туристи не робили там селфі.

Мер містечка Александр Шойц пояснив такі заходи тим, що місцеві жителі просто хочуть, щоб їх залишили в спокої, пише Express.

Поки що там встановлено тимчасовий дерев'яний паркан, остаточне рішення про його долю буде прийнято після громадських обговорень.

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Місцеві жителі скаржаться, що туристи натовпами стікаються на ту саму локацію, з якої виходить знаменитий краєвид на міську церкву Гальштата, який ви напевно хоч раз бачили на листівках. В результаті там неможливо пройти.

Гальштат проти надмірного туризму

Гальштат на півночі Австрії є одним з найбільш відвідуваних місць країни. Крихітне селище з населенням менше 800 жителів, розташоване на скелі на березі мальовничого озера, щорічно відвідують близько мільйона туристів.

Всі місцеві жителі займаються риболовлею або туризмом. Але навіть незважаючи на величезні доходи від туризму, кілька років тому Гальштат офіційно заявив, що він не витримує такі потоки туристів.

Щоб боротися з надмірним туризмом, в Гальштаті вирішили запровадити ліміт на кількість туристичних автобусів з великими екскурсійними групами, яким буде дозволено заїжджати в селище. Містечку цілком вистачає тих туристів, які заїжджають сюди на власному австотранспорті або на поїздах, які курсують сюди кілька разів на день.

Якщо ви все ж вирішите відвідати Гальштат, ось вам кілька корисних порад від УНІАН.Туризм.

Зазначимо, австрійське містечко – це не перша популярна локація, яка вирішує боротися з любителями селфі. Так, нещодавно в рибальському містечку Портофіно в Італії вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які "тиняються без діла" або занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях. Такі локації тепер позначені як червоні зони або зони "без очікування".

Крім того, раніше фотоексперти ParrotPrint назвали сім популярних серед туристів місць, де суворо заборонено робити селфі.

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