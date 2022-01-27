Лоукостер Wizz Air ухвалив рішення про закриття маршруту Одеса-Абу-Дабі.
Про це повідомляє Avianews.com. Маршрут буде закритий через низький попит на польоти в цьому напрямку
На цей момент напрямок Одеса - Абу-Дабі вже зник зі списку маршрутів Wizz Air.
Пасажирам, які купили квитки на скасований маршрут запропонували обрати альтернативні рейси або отримати повне повернення коштів.
Ще одна опція передбачає, що 120% від вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для покупки придбання нових квитків і послуг авіакомпанії за умови, що в бронюванні є пасажир, на ім'я якого зарахований кредит.
Читайте такожWizz Air розширила мережу маршрутів з Києва
Закритий маршрут:
Wizz Air планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси 1 жовтня 2020 року, але запуск цього рейсу відкладався протягом року. В авіакомпанії це пояснювали низьким попитом.
7 жовтня 2021 року Wizz Air відкрив маршрут з Абу-Дабі до Одеси.
Wizz Air і нові маршрути:
- Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанія складається зі 137 літаків.
- Нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня запустила регулярний рейс з Абу-Дабі (ОАЕ) до Києва. Цей маршрут з'єднує Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з Міжнародним аеропортом "Бориспіль".
- 13 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України.
- 6 грудня 2021 року лоукостер Wizz Air вирішив скоротити кількість рейсів з України на час зими 2021-2022 років.
- 17 грудня 2021 року Wizz Air розширила мережу маршрутів з Києва.