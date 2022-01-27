Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі.

Лоукостер Wizz Air ухвалив рішення про закриття маршруту Одеса-Абу-Дабі.

Про це повідомляє Avianews.com. Маршрут буде закритий через низький попит на польоти в цьому напрямку

На цей момент напрямок Одеса - Абу-Дабі вже зник зі списку маршрутів Wizz Air.

Пасажирам, які купили квитки на скасований маршрут запропонували обрати альтернативні рейси або отримати повне повернення коштів.

Ще одна опція передбачає, що 120% від вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для покупки придбання нових квитків і послуг авіакомпанії за умови, що в бронюванні є пасажир, на ім'я якого зарахований кредит.

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Закритий маршрут:

Wizz Air планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси 1 жовтня 2020 року, але запуск цього рейсу відкладався протягом року. В авіакомпанії це пояснювали низьким попитом.

7 жовтня 2021 року Wizz Air відкрив маршрут з Абу-Дабі до Одеси.

Wizz Air і нові маршрути: