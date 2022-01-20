Іспанська Майорка очолила топ найпопулярніших напрямків на 2022 рік.

Найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала топ найбільш популярних туристичних напрямків на 2022 рік.

Топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків по всьому світу:

1. Майорка (Іспанія)

2. Каїр (Єгипет)

3. Родос (Греція)

4. Тулум (Мексика)

5. Дубровник (Хорватія)

6. Ібіца (Іспанія)

7. Натал (Бразилія)

8. Аруша (Танзанія)

9. Гереме (Туреччина)

10. Санторіні (Греція)

З повним списком популярних туристичних напрямків на 2022 рік ви можете ознайомитися за посиланням.

Читайте такожБританське видання включило Одесу в список міст, які варто відвідати в 2022 році"У міру того, як світ повертається до подорожей, пріоритети змінюються, і люди хочуть отримати більше незабутніх вражень від своїх поїздок. Три чверті (75%) американців кажуть, що їм важливо "побачити нові місця", коли вони думають про свої майбутні плани подорожей", – пояснив директор відділу Destinations, Hotels and OTAs, Americas на Tripadvisor Стівен Паганеллі, йдеться в звіті TripAdvisor.

Також Tripadvisor виділив кілька найкращих напрямків на 2022 рік за конкретними ознаками:

Найпопулярніший напрямок в Америці – Гаваї

Найкраще місце для гастро-туристів – Рим (Італія) і Нью-Йорк (США)

Найкраще місце для лижників – Цермат (Швейцарія)

Найкраще місце для любителів сонця – Канкун (Мексика)

Як повідомляв УНІАН, раніше авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році. Україна також потрапила до цього списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.