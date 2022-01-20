Найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала топ найбільш популярних туристичних напрямків на 2022 рік.
Топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків по всьому світу:
1. Майорка (Іспанія)
2. Каїр (Єгипет)
3. Родос (Греція)
4. Тулум (Мексика)
5. Дубровник (Хорватія)
6. Ібіца (Іспанія)
7. Натал (Бразилія)
8. Аруша (Танзанія)
10. Санторіні (Греція)
З повним списком популярних туристичних напрямків на 2022 рік ви можете ознайомитися за посиланням.
Читайте такожБританське видання включило Одесу в список міст, які варто відвідати в 2022 році"У міру того, як світ повертається до подорожей, пріоритети змінюються, і люди хочуть отримати більше незабутніх вражень від своїх поїздок. Три чверті (75%) американців кажуть, що їм важливо "побачити нові місця", коли вони думають про свої майбутні плани подорожей", – пояснив директор відділу Destinations, Hotels and OTAs, Americas на Tripadvisor Стівен Паганеллі, йдеться в звіті TripAdvisor.
Також Tripadvisor виділив кілька найкращих напрямків на 2022 рік за конкретними ознаками:
- Найпопулярніший напрямок в Америці – Гаваї
- Найкраще місце для гастро-туристів – Рим (Італія) і Нью-Йорк (США)
- Найкраще місце для лижників – Цермат (Швейцарія)
- Найкраще місце для любителів сонця – Канкун (Мексика)
Як повідомляв УНІАН, раніше авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році. Україна також потрапила до цього списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.