Найкращим містом Європи "для душі" визнали данську столицю Копенгаген. Також до топ-5 потрапили Відень, Стокгольм, Осло та Амстердам.

Багато людей переїжджають у нове місто або навіть нову країну заради кар'єри чи кращих умов життя, однак є й ті, для кого основною мотивацією для переїзду є "душевне благополуччя".

Нове дослідження від The Social Hub визнало найкращим містом Європи, куда варто переїхати "для душі", данську столицю Копенгаген, пише Express.

Копенгаген очолив рейтинг завдяки низькому рівню забруднення, чистому повітрю та високому рівню щастя. Тут багато пішохідних стежок і зелених насаджень, де можна проводити час на свіжому повітрі.

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При цьому це одне з найсприятливіших для велосипедистів міст Європи, де близько 49% жителів їздять на роботу на велосипеді.

Копенгаген відмінно підходить для відпочинку і завдяки безлічі неймовірних пам'яток. Однією з найпопулярніших міських визначних пам'яток на Tripadvisor є барвиста гавань датської столиці Нюхавн.

Також данська столиця дуже дружелюбна до ЛГБТК+ (читайте наш репортаж з місцевого прайд-параду за посиланням).

Найкращі європейські міста для експатів 2023

1. Копенгаген (Данія).

2. Відень (Австрія).

3. Стокгольм (Швеція).

4. Осло (Норвегія).

5. Амстердам (Нідерланди).

6. Рейк'явік (Ісландія).

7. Брюгге (Бельгія).

8. Мюнхен (Німеччина).

9. Гамбург (Німеччина).

10. Цюріх (Швейцарія).

Як повідомляв УНІАН, раніше столицю Португалії місто Лісабон визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників у 2023 році.

Разом з тим, Румунія, Болгарія та Албанія були визнані найдешевшими країнами Європи для життя в 2023 році.

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