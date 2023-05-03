У рейтинг потрапили одразу три міста в Іспанії, але лідери – в інших країнах.

Стокгольм (Швеція) і Фару (Португалія) очолили топ міст світу з найбільш сприятливими для хорошого стану здоров'я умовами.

Як пише Express, щоб скласти рейтинг, туристична компанія holidu вивчила міста з найнижчим рівнем забруднення, найвищим рівнем щастя та іншими важливими факторами.

Так, столиця Швеції опинилася на вершині рейтингу завдяки хорошій системі харчування, адже місцеві жителі мають доступ до великої кількості свіжої риби та інших продуктів. Також в Стокгольмі багато зелені і дуже низький рівень забруднення повітря, що дозволяє жителям виходити на вулицю і займатися спортом.

Відео дня

Тим часом Фару в Португалії має одні з найтепліших погодних умов і є одним з міст з найкращим співвідношенням ціни і якості в Європі. Крім того, жителі Алгарве мають доступ до одних з найкращих європейських пляжів цілий рік, а місцева кухня багата на свіжі фрукти та овочі.

Топ-10 найздоровіших міст світу 2023

1-2. Стокгольм (Швеція) / Фару (Португалія).

3. Гельсінкі (Фінляндія).

4. Мадрид (Іспанія).

5. Рейк'явік (Ісландія).

6. Тель-Авів (Ізраїль).

7. Лас-Вегас (США).

8. Лісабон (Португалія).

9. Малага (Іспанія).

10. Севілья (Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики британської платформи Money.co.uk визнали Японію, Швейцарію і Кубу найздоровішими країнами світу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.