Незважаючи на те, що багато мандрівників до Італії обирають Мілан, Рим, Венецію чи Флоренцію, ця країна пропонує безліч альтернатив, які не менш вражаючі. Про це пише Express.

Експерт з подорожей Лорн Бліт поділився з виданням п’ятьма італійськими "прихованими дорогоцінними каменями", які варто додати до списку на 2025 рік.

Саленто, Південна Апулія

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Експерт радить відвідати Саленто, щоб відчути справжній шарм Південної Апулії і насолодитися плаванням у бірюзових водах Кала-дель-Аквавіва.

"Приєднайтеся до місцевих жителів у кафе ... у мальовничому містечку Кастро та насолодіться тістечком pasticciotto у поєднанні з вершковим капучіно. Від прихованих пляжів до химерних сіл, Саленто є справжньою гаванню для тих, хто шукає справжніх італійських вражень", - рекомендує мандрівник.

Скопелло, Сицилія

Також варто відкрити для себе позачасову красу Скопелло - тихого села, розташованого вздовж скелястого узбережжя Сицилії. Бліт радить відвідати історичний Тоннаро, спостерігаючи захід сонця над Середземним морем:

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"З його вражаючими скелями, кришталево чистою водою та чарівною атмосферою Скопелло є справжньою прихованою перлиною".

Ларі, Тоскана

Варто також побавити відвідуванням Ларі - мальовничого містечка на пагорбах у серці Тоскани.

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"Дослідіть старовинні вулиці ... і відвідайте легендарну родину Мартеллі, відому своїми традиціями ремісничого виготовлення пасти. Спробуйте свіжу пасту та інші місцеві делікатеси та насолодіться смаком справжньої тосканської кухні", - радить експерт.

Доломіти

Також фахівець рекомендує відчути магію Доломітових Альп, які "оточені високими вершинами та пишними луками і пропонують безтурботний відпочинок".

"Зокрема, Корвара зачаровує своїми приголомшливими гірськими краєвидами та чарівними вуличками. Це мальовниче село є притулком для любителів активного відпочинку, пропонуючи катання на лижах взимку ... та піші прогулянки влітку", - запевняє експерт.

Острів Джильо

Острів Джильо, розташований біля узбережжя Тоскани, є справжньою прихованою перлиною, яка пропонує ідеальний відпочинок від натовпу. З його незайманими пляжами, кришталево чистою водою та чарівними селами Джильо є ідеальним місцем як для поїздки на вихідні, такм і для тривалого відпочинку:

"Досліджуйте самотні бухти, пройдіться мальовничими стежками або просто відпочиньте та пориньте в красу цього незайманого раю".

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