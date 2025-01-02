Вадим Хлюдзинський

Багато мандрівників обирають популярні міста, але Італія пропонує безліч альтернатив, які не менш вражаючі.

Незважаючи на те, що багато мандрівників до Італії обирають Мілан, Рим, Венецію чи Флоренцію, ця країна пропонує безліч альтернатив, які не менш вражаючі. Про це пише Express.

Експерт з подорожей Лорн Бліт поділився з виданням п’ятьма італійськими "прихованими дорогоцінними каменями", які варто додати до списку на 2025 рік.

Саленто, Південна Апулія

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Експерт радить відвідати Саленто, щоб відчути справжній шарм Південної Апулії і насолодитися плаванням у бірюзових водах Кала-дель-Аквавіва.

"Приєднайтеся до місцевих жителів у кафе ... у мальовничому містечку Кастро та насолодіться тістечком pasticciotto у поєднанні з вершковим капучіно. Від прихованих пляжів до химерних сіл, Саленто є справжньою гаванню для тих, хто шукає справжніх італійських вражень", - рекомендує мандрівник.

Скопелло, Сицилія

Також варто відкрити для себе позачасову красу Скопелло - тихого села, розташованого вздовж скелястого узбережжя Сицилії. Бліт радить відвідати історичний Тоннаро, спостерігаючи захід сонця над Середземним морем:

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"З його вражаючими скелями, кришталево чистою водою та чарівною атмосферою Скопелло є справжньою прихованою перлиною".

Ларі, Тоскана

Варто також побавити відвідуванням Ларі - мальовничого містечка на пагорбах у серці Тоскани.

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"Дослідіть старовинні вулиці ... і відвідайте легендарну родину Мартеллі, відому своїми традиціями ремісничого виготовлення пасти. Спробуйте свіжу пасту та інші місцеві делікатеси та насолодіться смаком справжньої тосканської кухні", - радить експерт.

Доломіти

Також фахівець рекомендує відчути магію Доломітових Альп, які "оточені високими вершинами та пишними луками і пропонують безтурботний відпочинок".

"Зокрема, Корвара зачаровує своїми приголомшливими гірськими краєвидами та чарівними вуличками. Це мальовниче село є притулком для любителів активного відпочинку, пропонуючи катання на лижах взимку ... та піші прогулянки влітку", - запевняє експерт.

Острів Джильо

Острів Джильо, розташований біля узбережжя Тоскани, є справжньою прихованою перлиною, яка пропонує ідеальний відпочинок від натовпу. З його незайманими пляжами, кришталево чистою водою та чарівними селами Джильо є ідеальним місцем як для поїздки на вихідні, такм і для тривалого відпочинку:

"Досліджуйте самотні бухти, пройдіться мальовничими стежками або просто відпочиньте та пориньте в красу цього незайманого раю".

Інші поради туристам

Раніше УНІАН повідомляв, куди варто завітати у Франції у 2025 році. Цей туристичний напрямок є і цікавим з туристичної точки зору, і достатньо "бюджетним" з фінансових міркувань.

Також ми писали, що видання Time Out назвало 14 найкращих міст Європи для сіті-брейку в 2025 році. Очолило рейтинг друге за величиною місто Нідерландів Роттердам.

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