Український лоукостер SkyUp Airlines з 30 березня 2021 року розпочне літати з Києва до столиці Сербії Белграда.
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Як повідомляється на сторінці авіаперевізника в Facebook, рейси виконуватимуться по вівторках та п’ятницях.
Квитки вже з'явилися у продажу за акційною ціною від 837 гривень в один бік без багажу. При цьому кількість квитків за спеціальною ціною обмежена, знижка діятиме до 14 березня включно.
Що треба знати про Белград:
- Белград - місто з цікавою історією, з фортецею, зеленими парками, набережними і соборами
- Одна з тусовочних столиць Європи: сотні нічних клубів і приємні ціни на розваги та житло
- Тут смачна вулична їжа, а вуличні музиканти грають балканські мотиви, знайомі за фільмами Кустуриці
- Місцеві надзвичайно відкриті та гостинні, раді поспілкуватися і допомогти
Правила в'їзду до Сербії
- Українці можуть перебувати на території Сербії без візи протягом 90 днів.
- З 14 січня 2021 року громадяни, які в’їжджають у Сербію з усіх країн світу, крім Республіки Албанія, Боснії i Герцеговини, Республіки Болгарія, Республіки Північна Македонія та Чорногорії, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин перед в’їздом, виданого акредитованою лабораторією країни, з якої вони виїжджають або з якої вони в’їжджають до Республіки Сербія.
- Подорожуючі повинні проходити тестування перед поїздкою, а не в момент прибуття в Республіку Сербія. Якщо при в’їзді виникає затримка внаслідок непередбачуваних обставин, яких неможливо було уникнути чи усунути (затримка/відкладення рейсу, відправлення автобусів, поїздів тощо), тоді тест може бути зроблений не пізніше ніж за 72 години перед в’їздом до Республіки Сербія. Детальніше можна дізнатися за посиланням.
- Україна наразі відносить Сербію до червоної карантинної зони, а тому після повернення з цієї країни потрібно буде піти на двотижневу самоізоляцію з можливістю дострокового припинення після отримання негативного результату тесту на коронавірус.
Нові рейси SkyUp 2021
- SkyUp із травня запустить рейси з Києва до Марселя
- SkyUp оголосила про запуск п'яти маршрутів з Одеси: три внутрішні та два міжнародні
- SkyUp навесні запускає нові рейси до Грузії
- SkyUp запускає нові рейси до Казахстану
- SkyUp запустить нові рейси з Харкова до Одеси
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