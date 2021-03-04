Полетіти до Белграду можна буде з 30 березня / фото ua.depositphotos.com

Український лоукостер SkyUp Airlines з 30 березня 2021 року розпочне літати з Києва до столиці Сербії Белграда.

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Як повідомляється на сторінці авіаперевізника в Facebook, рейси виконуватимуться по вівторках та п’ятницях.

Квитки вже з'явилися у продажу за акційною ціною від 837 гривень в один бік без багажу. При цьому кількість квитків за спеціальною ціною обмежена, знижка діятиме до 14 березня включно. 

Що треба знати про Белград:

  • Белград - місто з цікавою історією, з фортецею, зеленими парками, набережними і соборами
  • Одна з тусовочних столиць Європи: сотні нічних клубів і приємні ціни на розваги та житло
  • Тут смачна вулична їжа, а вуличні музиканти грають балканські мотиви, знайомі за фільмами Кустуриці
  • Місцеві надзвичайно відкриті та гостинні, раді поспілкуватися і допомогти

Правила в'їзду до Сербії

  • Українці можуть перебувати на території Сербії без візи протягом 90 днів.
  • З 14 січня 2021 року громадяни, які в’їжджають у Сербію з усіх країн світу, крім Республіки Албанія, Боснії i Герцеговини, Республіки Болгарія, Республіки Північна Македонія та Чорногорії, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин перед в’їздом, виданого акредитованою лабораторією країни, з якої вони виїжджають або з якої вони в’їжджають до Республіки Сербія.
  • Подорожуючі повинні проходити тестування перед поїздкою, а не в момент прибуття в Республіку Сербія. Якщо при в’їзді виникає затримка внаслідок непередбачуваних обставин, яких неможливо було уникнути чи усунути (затримка/відкладення рейсу, відправлення автобусів, поїздів тощо), тоді тест може бути зроблений не пізніше ніж за 72 години перед в’їздом до Республіки Сербія. Детальніше можна дізнатися за посиланням.
  • Україна наразі відносить Сербію до червоної карантинної зони, а тому після повернення з цієї країни потрібно буде піти на двотижневу самоізоляцію з можливістю дострокового припинення після отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Нові рейси SkyUp 2021

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Автор: Марина Григоренко