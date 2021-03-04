Рейси Київ-Белград виконуватимуться по вівторках та п’ятницях, починаючи з 30 березня.

Український лоукостер SkyUp Airlines з 30 березня 2021 року розпочне літати з Києва до столиці Сербії Белграда.

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Як повідомляється на сторінці авіаперевізника в Facebook, рейси виконуватимуться по вівторках та п’ятницях.

Квитки вже з'явилися у продажу за акційною ціною від 837 гривень в один бік без багажу. При цьому кількість квитків за спеціальною ціною обмежена, знижка діятиме до 14 березня включно.

Що треба знати про Белград:

Белград - місто з цікавою історією, з фортецею, зеленими парками, набережними і соборами

Одна з тусовочних столиць Європи: сотні нічних клубів і приємні ціни на розваги та житло

Тут смачна вулична їжа, а вуличні музиканти грають балканські мотиви, знайомі за фільмами Кустуриці

Місцеві надзвичайно відкриті та гостинні, раді поспілкуватися і допомогти

Правила в'їзду до Сербії

Українці можуть перебувати на території Сербії без візи протягом 90 днів.

З 14 січня 2021 року громадяни, які в’їжджають у Сербію з усіх країн світу, крім Республіки Албанія, Боснії i Герцеговини, Республіки Болгарія, Республіки Північна Македонія та Чорногорії, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин перед в’їздом, виданого акредитованою лабораторією країни, з якої вони виїжджають або з якої вони в’їжджають до Республіки Сербія.

Подорожуючі повинні проходити тестування перед поїздкою, а не в момент прибуття в Республіку Сербія. Якщо при в’їзді виникає затримка внаслідок непередбачуваних обставин, яких неможливо було уникнути чи усунути (затримка/відкладення рейсу, відправлення автобусів, поїздів тощо), тоді тест може бути зроблений не пізніше ніж за 72 години перед в’їздом до Республіки Сербія. Детальніше можна дізнатися за посиланням.

Україна наразі відносить Сербію до червоної карантинної зони, а тому після повернення з цієї країни потрібно буде піти на двотижневу самоізоляцію з можливістю дострокового припинення після отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Нові рейси SkyUp 2021

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Автор: Марина Григоренко