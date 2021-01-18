У всіх аеропортах України реєстрація на рейси SkyUp розпочинатиметься за 2,5 години і закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 січня змінює час реєстрації на свої рейси в усіх аеропортах України.

Про це повідомиляє прес-служба компанії в Facebook.

«У всіх аеропортах України реєстрація на рейси SkyUp розпочинатиметься за 2,5 години і закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту. Посадка завершуватиметься за 20 хвилин до вильоту. Нововведення набирають чинності з 20 січня 2021 року», - сказано в повідомленні.

Зараз реєстрація в українських аеропортах починається за 2 години і закінчується за 45 хвилин до вильоту. Посадка закінчується за 15 хвилин до вильоту.

Відзначається, що в міжнародних аеропортах час реєстрації і посадки на рейс може відрізнятися, але лише в більший бік, щоб з урахуванням усіх нововведень з безпеки пасажири встигали пройти обов'язкові формальні процедури перед посадкою.

«Наприклад, в аеропортах Стамбула і Дубая ми починаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за годину до вильоту", - сказано в повідомленні.

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Автор: Павло Степанець