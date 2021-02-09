Авіакомпанія SkyUp Airlines в 2020 році перевезла 1,25 млн пасажирів.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в 2020 році перевезла 1,25 млн пасажирів, виконавши 8745 рейсів, повідомила прес-служба компанії.

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"У 2020 році ми виконали 8 тис. 745 рейсів, якими перевезли 1 млн 250 тис. 792 пасажири. Починаючи рік з удвічі більшим флотом, ніж у попередньому році (2019 рік починали з 5 літаками і тільки в грудні отримали десятий літак), через пандемію і локдауну ми не досягли і половини від запланованого на 2020 рік обсягу перевезень пасажирів", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що компанія в наступні 5 років планує збільшити частку SkyUp на ринку українських авіаперевезень до 50%, отримати ще як мінімум 5-7 літаків, відкрити нові бази і розширити перелік послуг.

Авіаперевезення в пандемію коронавірусу

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, склала 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж у 2019 році.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець