Шанувальники історичних досліджень одягнулись у середньовічні обладунки й ознайомили чернівчан із бойовим човном вікінгів.

У Чернівцях сьогодні на озері поблизу парку «Жовтневий» відбулося відкриття корабельного сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, місцева громадська організація «Клуб історичної реконструкції «Берсерк» ознайомила чернівчан та гостей міста із бойовим кораблем вікінгів, на якому всі бажаючі мали змогу поплавати по озеру.

Представники «Берсерку», одягнуті у середньовічні обладунки, демонстрували місцевим жителям, як правильно гребти на човні.

Також на березі неподалік озера облаштували невеличке вікінгове містечко, де відвідувачі мали змогу приміряти обладунки, доторкнутися до справжнього металевого меча чи сфотографуватися на оригінальному кріслі-троні.

Голова клубу Андрій Охрімовський працює лікарем швидкої медичної допомоги, а заняття дослідженням епохи Середньовіччя називає власним захопленням.

«Ми досліджуємо період з IX по XI століття. Це якраз часи Київської Русі. Тоді якраз починалося становлення державності, перші князі, перші війська та інші утворення... Наша мета – популяризація активного способу життя», – розповів він.

За словами Охрімовського, клуб «Берсерк», окрім корабельної справи, займається вивченням матеріальної культури та побуту.

«Весь наш одяг, всі наші обладунки зроблені на основі археологічних знахідок часів Київської Русі», – повідомив він.

Корабель, який сьогодні «вікінги» продемонстрували чернівчанам, приїхав з Німеччини. Це – копія скандинавських дракарів.

За словами Охрімовського, особливістю цього човна є те, що він створений для плавання навіть на найменших річках та водоймах. А ще існує можливість компактного перевезення його по суші.

Разом з тим, організатор події розповів, що невдовзі клуб «Берсерк» розпочне будівництво ще одного дерев’яного човна. Процес роботи відбуватиметься у парку «Жовтневий», і до нього зможе долучитися будь-хто з бажаючих, щоб спробувати себе у якості давнього кораблебудівника.

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«Цей корабель буде точним аналогом лодії часів Київської Русі. Вказаний проект матиме освітній характер. Будь-хто зможе прийти, взяти в руки інструменти і майструвати», – повідомив Охрімовський.

На його думку, ці заходи можуть зацікавити не лише чернівецьких шанувальників Середньовіччя, а й у майбутньому стануть однією з важливих туристичних родзинок Чернівців.

Охрімовський додав, що клуб очікує на туристів, яких із задоволенням навчатимуть історії, корабельної справи та тренуватимуть, як плавати на човнах.

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Автор: Микола Кобилюк