Такий маршрут сприятиме розвитку інклюзивного та загального туризму в Києві.

У Києві створять перший в Україні туристичний маршрут для людей із порушеннями зору.

Читайте такожНова гастрономічна родзинка столиці: у КМДА розповіли, де можна буде скуштувати Kyiv PieЯк повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації (КМДА,) створення маршруту почалося у 2020 році, коли біля Софійського собору встановили його 3D-макет з надписами шрифтом Брайля.

Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, далі на маршруті планують встановити фігури нового фонтану «Відродження» на Володимирській гірці, Андріївського узвозу та пішохідно-велосипедного мосту біля Арки дружби народів.

"На фігурах також буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідну пам’ятку", – зазначила Хонда.

Такий маршрут сприятиме розвитку інклюзивного та загального туризму в Києві.

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Автор: Ірина Погоріла