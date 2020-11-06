У центрі Відня встановили найвищу за всю історію міста новорічну ялинку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Висота ялинки цього року складає 33 метри. Привезли її з альпійських гір у верхній Австрії. На встановлення знадобилося усього два крани та 40 хвилин.
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Обіцяють, що вона буде й найяскравішою, аби під час пандемії піднімати містянам настрій.
Окрім того, сподіваються, що завдяки зеленій красуні люди швидше оговтаються від нещодавнього теракту.
Нагадаємо, у Києві цьогоріч не будуть відмовлятися від новорічного святкування, однак воно пройде без звичних концертів та фудкортів. Головна ялинка країни, як і раніше, стоятиме на Софійській площі.
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